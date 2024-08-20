https://ria.ru/20240820/izrail-1967219230.html

США поддерживают подход Израиля по Филадельфийскому коридору, пишут СМИ

США поддерживают подход Израиля по Филадельфийскому коридору, пишут СМИ - РИА Новости, 20.08.2024

США поддерживают подход Израиля по Филадельфийскому коридору, пишут СМИ

США согласны с подходом Израиля, согласно которому он не может полностью покинуть Филадельфийский коридор на границе между сектором Газа и Египтом, сообщает... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T05:02

2024-08-20T05:02

2024-08-20T05:02

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. США согласны с подходом Израиля, согласно которому он не может полностью покинуть Филадельфийский коридор на границе между сектором Газа и Египтом, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника, знакомого с деталями встречи израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и госсекретаря США Энтони Блинкена. Блинкен в понедельник находился с визитом в Израиле для продолжения дипломатических попыток урегулирования конфликта в Газе. "Чиновник подчеркнул, что Израиль не может покинуть Филадельфийский коридор полностью, потому что "мы не можем быть уверены, что сумеем вернуться", если будет нужно, из-за международного давления. Чиновник заявил, что США принимают подход Израиля к Филадельфийскому коридору и что на этой неделе будут продолжены усилия с целью найти решение, которое защитит интересы Израиля в области безопасности", - сообщает издание. Израильский чиновник также не верит, что прекращение огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС удержит Иран от нападения на еврейское государство. По его словам, Нетаньяху считает, что Иран "в любом случае попытается атаковать Израиль". Чиновник также утверждает, что Тегеран "заинтересован в окончании войны, чтобы ХАМАС выжил". По мнению собеседника издания, если Израиль согласиться завершить конфликт без достижения цели сокрушить ХАМАС, то это пошлет сигнал о его слабости всему региону. В прошлое воскресенье канцелярия Нетаньяху сообщила, что он продолжает работать над продвижением сделки по сектору Газа, которая максимально увеличит число освобожденных заложников, а также настаивает на том, чтобы армия обороны Израиля оставалась в коридоре на границе сектора Газа и Египта. На прошлой неделе в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.

https://ria.ru/20240820/gaza-1967215154.html

https://ria.ru/20240819/netanyakhu-1967189115.html

https://ria.ru/20240820/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, сша, египет, биньямин нетаньяху, энтони блинкен, абдель фаттах ас-сиси, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году