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США поддерживают подход Израиля по Филадельфийскому коридору, пишут СМИ - РИА Новости, 20.08.2024
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05:02 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/izrail-1967219230.html
США поддерживают подход Израиля по Филадельфийскому коридору, пишут СМИ
США поддерживают подход Израиля по Филадельфийскому коридору, пишут СМИ - РИА Новости, 20.08.2024
США поддерживают подход Израиля по Филадельфийскому коридору, пишут СМИ
США согласны с подходом Израиля, согласно которому он не может полностью покинуть Филадельфийский коридор на границе между сектором Газа и Египтом, сообщает... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T05:02
2024-08-20T05:02
в мире
израиль
сша
египет
биньямин нетаньяху
энтони блинкен
абдель фаттах ас-сиси
хамас
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. США согласны с подходом Израиля, согласно которому он не может полностью покинуть Филадельфийский коридор на границе между сектором Газа и Египтом, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника, знакомого с деталями встречи израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и госсекретаря США Энтони Блинкена. Блинкен в понедельник находился с визитом в Израиле для продолжения дипломатических попыток урегулирования конфликта в Газе. "Чиновник подчеркнул, что Израиль не может покинуть Филадельфийский коридор полностью, потому что "мы не можем быть уверены, что сумеем вернуться", если будет нужно, из-за международного давления. Чиновник заявил, что США принимают подход Израиля к Филадельфийскому коридору и что на этой неделе будут продолжены усилия с целью найти решение, которое защитит интересы Израиля в области безопасности", - сообщает издание. Израильский чиновник также не верит, что прекращение огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС удержит Иран от нападения на еврейское государство. По его словам, Нетаньяху считает, что Иран "в любом случае попытается атаковать Израиль". Чиновник также утверждает, что Тегеран "заинтересован в окончании войны, чтобы ХАМАС выжил". По мнению собеседника издания, если Израиль согласиться завершить конфликт без достижения цели сокрушить ХАМАС, то это пошлет сигнал о его слабости всему региону. В прошлое воскресенье канцелярия Нетаньяху сообщила, что он продолжает работать над продвижением сделки по сектору Газа, которая максимально увеличит число освобожденных заложников, а также настаивает на том, чтобы армия обороны Израиля оставалась в коридоре на границе сектора Газа и Египта. На прошлой неделе в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.
https://ria.ru/20240820/gaza-1967215154.html
https://ria.ru/20240819/netanyakhu-1967189115.html
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в мире, израиль, сша, египет, биньямин нетаньяху, энтони блинкен, абдель фаттах ас-сиси, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Египет, Биньямин Нетаньяху, Энтони Блинкен, Абдель Фаттах ас-Сиси, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США поддерживают подход Израиля по Филадельфийскому коридору, пишут СМИ

Times of Israel: США поддерживают отказ Израиля покинуть границу Газы с Египтом

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. США согласны с подходом Израиля, согласно которому он не может полностью покинуть Филадельфийский коридор на границе между сектором Газа и Египтом, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника, знакомого с деталями встречи израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Блинкен в понедельник находился с визитом в Израиле для продолжения дипломатических попыток урегулирования конфликта в Газе.
Яхья Синвар - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Глава ХАМАС считает переговоры по Газе блефом, пишут СМИ
Вчера, 03:15
"Чиновник подчеркнул, что Израиль не может покинуть Филадельфийский коридор полностью, потому что "мы не можем быть уверены, что сумеем вернуться", если будет нужно, из-за международного давления. Чиновник заявил, что США принимают подход Израиля к Филадельфийскому коридору и что на этой неделе будут продолжены усилия с целью найти решение, которое защитит интересы Израиля в области безопасности", - сообщает издание.
Израильский чиновник также не верит, что прекращение огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС удержит Иран от нападения на еврейское государство. По его словам, Нетаньяху считает, что Иран "в любом случае попытается атаковать Израиль". Чиновник также утверждает, что Тегеран "заинтересован в окончании войны, чтобы ХАМАС выжил".
По мнению собеседника издания, если Израиль согласиться завершить конфликт без достижения цели сокрушить ХАМАС, то это пошлет сигнал о его слабости всему региону.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Нетаньяху раскрыл подробности готовящейся сделки с ХАМАС по заложникам
19 августа, 20:56
В прошлое воскресенье канцелярия Нетаньяху сообщила, что он продолжает работать над продвижением сделки по сектору Газа, которая максимально увеличит число освобожденных заложников, а также настаивает на том, чтобы армия обороны Израиля оставалась в коридоре на границе сектора Газа и Египта.
На прошлой неделе в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия.
В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильСШАЕгипетБиньямин НетаньяхуЭнтони БлинкенАбдель Фаттах ас-СисиХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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