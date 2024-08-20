США поддерживают подход Израиля по Филадельфийскому коридору, пишут СМИ
Times of Israel: США поддерживают отказ Израиля покинуть границу Газы с Египтом
© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. США согласны с подходом Израиля, согласно которому он не может полностью покинуть Филадельфийский коридор на границе между сектором Газа и Египтом, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника, знакомого с деталями встречи израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Блинкен в понедельник находился с визитом в Израиле для продолжения дипломатических попыток урегулирования конфликта в Газе.
"Чиновник подчеркнул, что Израиль не может покинуть Филадельфийский коридор полностью, потому что "мы не можем быть уверены, что сумеем вернуться", если будет нужно, из-за международного давления. Чиновник заявил, что США принимают подход Израиля к Филадельфийскому коридору и что на этой неделе будут продолжены усилия с целью найти решение, которое защитит интересы Израиля в области безопасности", - сообщает издание.
Израильский чиновник также не верит, что прекращение огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС удержит Иран от нападения на еврейское государство. По его словам, Нетаньяху считает, что Иран "в любом случае попытается атаковать Израиль". Чиновник также утверждает, что Тегеран "заинтересован в окончании войны, чтобы ХАМАС выжил".
По мнению собеседника издания, если Израиль согласиться завершить конфликт без достижения цели сокрушить ХАМАС, то это пошлет сигнал о его слабости всему региону.
В прошлое воскресенье канцелярия Нетаньяху сообщила, что он продолжает работать над продвижением сделки по сектору Газа, которая максимально увеличит число освобожденных заложников, а также настаивает на том, чтобы армия обороны Израиля оставалась в коридоре на границе сектора Газа и Египта.
В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.