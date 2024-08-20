https://ria.ru/20240820/isk-1967377847.html
Google подал в американский суд иски к российским телеканалам
Google подал в американский суд иски к российским телеканалам - РИА Новости, 20.08.2024
Google подал в американский суд иски к российским телеканалам
Американская компания Google подала в суд Калифорнии иски к АНО "ТВ-Новости", Царьграду и Фонду православного телевидения с требованием отменить решение... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T17:18
2024-08-20T17:18
2024-08-20T17:18
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ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Американская компания Google подала в суд Калифорнии иски к АНО "ТВ-Новости", Царьграду и Фонду православного телевидения с требованием отменить решение российских инстанций о разблокировке YouTube-каналов и штрафе, следует из заявления. "Решение российского суда является несправедливым и карательным, исполнение которого нарушит принципы надлежащей правовой процедуры. Оно не подлежит исполнению в отношении Google", - говорится в иске компании к АНО "ТВ-Новости". Как говорится в иске, компания обращается в суд, чтобы "запретить "ТВ-Новости" - российскому субъекту исполнят решение российского суда, которое получено в нарушении договорных обязательств". Google указывает, что российский суд постановил разблокировать YouTube-каналы "ТВ-Новости" и наложил штраф. Как говорится в иске, решение российского суда якобы было получено неправомерно. Американская компания просит рассмотреть дело с участием присяжных и в ускоренном режиме. В своем обращении Google настаивает на запретительных мерах в отношении вынесенных в России судебных решений, заявляя о нарушении пункта о выборе суда в соглашениях между компанией и ответчиками. Иски поданы к АНО "ТВ-Новости", а также "Царьград медиа" и Фонду православного телевидения, Google просит суд северного округа Калифорнии объединить их в одно производство.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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калифорния, россия, google, в мире
Калифорния, Россия, Google, В мире
Google подал в американский суд иски к российским телеканалам
Google подал в суд Калифорнии иски к Царьграду и Фонду православного телевидения
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Американская компания Google подала в суд Калифорнии иски к АНО "ТВ-Новости", Царьграду и Фонду православного телевидения с требованием отменить решение российских инстанций о разблокировке YouTube-каналов и штрафе, следует из заявления.
"Решение российского суда является несправедливым и карательным, исполнение которого нарушит принципы надлежащей правовой процедуры. Оно не подлежит исполнению в отношении Google", - говорится в иске компании к АНО "ТВ-Новости".
Как говорится в иске, компания обращается в суд, чтобы "запретить "ТВ-Новости" - российскому субъекту исполнят решение российского суда, которое получено в нарушении договорных обязательств". Google указывает, что российский суд постановил разблокировать YouTube-каналы "ТВ-Новости" и наложил штраф. Как говорится в иске, решение российского суда якобы было получено неправомерно.
Американская компания просит рассмотреть дело с участием присяжных и в ускоренном режиме. В своем обращении Google настаивает на запретительных мерах в отношении вынесенных в России
судебных решений, заявляя о нарушении пункта о выборе суда в соглашениях между компанией и ответчиками.
Иски поданы к АНО "ТВ-Новости", а также "Царьград медиа" и Фонду православного телевидения, Google просит суд северного округа Калифорнии объединить их в одно производство.