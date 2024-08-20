Рейтинг@Mail.ru
Иран отверг обвинения в хакерской атаке на штаб Трампа - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:27 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/iran-1967212196.html
Иран отверг обвинения в хакерской атаке на штаб Трампа
Иран отверг обвинения в хакерской атаке на штаб Трампа - РИА Новости, 20.08.2024
Иран отверг обвинения в хакерской атаке на штаб Трампа
Тегеран отвергает обвинения американского разведсообщества, приписавшего Ирану хакерскую атаку на предвыборный штаб Дональда Трампа, сообщили в миссии ИРИ в... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T02:27
2024-08-20T02:27
в мире
технологии
сша
иран
тегеран (город)
дональд трамп
камала харрис
роджер стоун
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ООН, 20 авг - РИА Новости. Тегеран отвергает обвинения американского разведсообщества, приписавшего Ирану хакерскую атаку на предвыборный штаб Дональда Трампа, сообщили в миссии ИРИ в ООН. Американские СМИ ранее сообщали, что штаб Трампа подвергся кибератаке со стороны зарубежных хакеров, взломщики, предположительно, получили несанкционированный доступ к внутренней корреспонденции штаба. Правоохранители США не исключали, что за кибератакой стоял Иран. Во вторник ФБР, агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры, а также офис директора американской нацразведки выступили с совместным заявлением, также утверждая, что за взломом якобы стоит Тегеран. В иранской миссии при ООН, комментируя эти обвинения, назвали их необоснованными. "Исламская Республика Иран не имеет ни намерения, ни мотива вмешиваться в президентские выборы в США. Если правительство США искренне верит в обоснованность своих заявлений, оно должно предоставить нам соответствующие доказательства, если таковые имеются, на которые мы отреагируем соответствующим образом", - сказали в миссии. Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что ФБР в июне начало расследование предполагаемых попыток хакерских атак якобы со стороны Ирана, направленных на советников кампании вице-президента США Камалы Харрис, а также на предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа. Три сотрудника кампании демократов получили фишинговые письма, которые могли дать злоумышленнику доступ к сообщениям. По данным газеты, попытка фишинга, по всей видимости, привела к взлому переписки по крайней мере одного человека, формально не связанного ни с одной из кампаний - сторонника и бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.
https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html
https://ria.ru/20240809/microsoft-1965100799.html
сша
иран
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, сша, иран, тегеран (город), дональд трамп, камала харрис, роджер стоун, оон, фбр, убийство главы политбюро хамас исмаила хании в тегеране
В мире, Технологии, США, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп, Камала Харрис, Роджер Стоун, ООН, ФБР, Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
Иран отверг обвинения в хакерской атаке на штаб Трампа

Иран отверг обвинения разведсообщества США в хакерской атаке на штаб Трампа

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 20 авг - РИА Новости. Тегеран отвергает обвинения американского разведсообщества, приписавшего Ирану хакерскую атаку на предвыборный штаб Дональда Трампа, сообщили в миссии ИРИ в ООН.
Американские СМИ ранее сообщали, что штаб Трампа подвергся кибератаке со стороны зарубежных хакеров, взломщики, предположительно, получили несанкционированный доступ к внутренней корреспонденции штаба. Правоохранители США не исключали, что за кибератакой стоял Иран.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Идиократия захватила Америку
18 августа, 08:00
Во вторник ФБР, агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры, а также офис директора американской нацразведки выступили с совместным заявлением, также утверждая, что за взломом якобы стоит Тегеран. В иранской миссии при ООН, комментируя эти обвинения, назвали их необоснованными.
"Исламская Республика Иран не имеет ни намерения, ни мотива вмешиваться в президентские выборы в США. Если правительство США искренне верит в обоснованность своих заявлений, оно должно предоставить нам соответствующие доказательства, если таковые имеются, на которые мы отреагируем соответствующим образом", - сказали в миссии.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что ФБР в июне начало расследование предполагаемых попыток хакерских атак якобы со стороны Ирана, направленных на советников кампании вице-президента США Камалы Харрис, а также на предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа. Три сотрудника кампании демократов получили фишинговые письма, которые могли дать злоумышленнику доступ к сообщениям. По данным газеты, попытка фишинга, по всей видимости, привела к взлому переписки по крайней мере одного человека, формально не связанного ни с одной из кампаний - сторонника и бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Microsoft обвинила Иран во вмешательстве в выборы в США
9 августа, 08:01
 
В миреТехнологииСШАИранТегеран (город)Дональд ТрампКамала ХаррисРоджер СтоунООНФБРУбийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала