Иран отверг обвинения в хакерской атаке на штаб Трампа
Иран отверг обвинения разведсообщества США в хакерской атаке на штаб Трампа
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ООН, 20 авг - РИА Новости. Тегеран отвергает обвинения американского разведсообщества, приписавшего Ирану хакерскую атаку на предвыборный штаб Дональда Трампа, сообщили в миссии ИРИ в ООН.
Американские СМИ ранее сообщали, что штаб Трампа подвергся кибератаке со стороны зарубежных хакеров, взломщики, предположительно, получили несанкционированный доступ к внутренней корреспонденции штаба. Правоохранители США не исключали, что за кибератакой стоял Иран.
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Во вторник ФБР, агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры, а также офис директора американской нацразведки выступили с совместным заявлением, также утверждая, что за взломом якобы стоит Тегеран. В иранской миссии при ООН, комментируя эти обвинения, назвали их необоснованными.
"Исламская Республика Иран не имеет ни намерения, ни мотива вмешиваться в президентские выборы в США. Если правительство США искренне верит в обоснованность своих заявлений, оно должно предоставить нам соответствующие доказательства, если таковые имеются, на которые мы отреагируем соответствующим образом", - сказали в миссии.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что ФБР в июне начало расследование предполагаемых попыток хакерских атак якобы со стороны Ирана, направленных на советников кампании вице-президента США Камалы Харрис, а также на предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа. Три сотрудника кампании демократов получили фишинговые письма, которые могли дать злоумышленнику доступ к сообщениям. По данным газеты, попытка фишинга, по всей видимости, привела к взлому переписки по крайней мере одного человека, формально не связанного ни с одной из кампаний - сторонника и бывшего советника Трампа Роджера Стоуна.
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