https://ria.ru/20240820/indikator-1967238411.html
Космонавт рассказал, что возьмет на МКС в качестве индикатора невесомости
Космонавт рассказал, что возьмет на МКС в качестве индикатора невесомости - РИА Новости, 20.08.2024
Космонавт рассказал, что возьмет на МКС в качестве индикатора невесомости
Экипаж, который отправится в сентябре на Международную космическую станцию на корабле "Союз МС-26", возьмёт с собой в качестве индикатора невесомости мягкую... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T09:19
2024-08-20T09:19
2024-08-20T09:28
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ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 20 авг - РИА Новости. Экипаж, который отправится в сентябре на Международную космическую станцию на корабле "Союз МС-26", возьмёт с собой в качестве индикатора невесомости мягкую игрушку в виде собаки породы корги, сообщил во вторник российский космонавт Алексей Овчинин. "Индикатором невесомости будет мягкая игрушка собака корги, она будет нас сопровождать во время старта и на протяжении всего полёта", - сказал он. Индикатор невесомости - это маленькая мягкая игрушка, которую берут с собой экипажи космических кораблей. Игрушка начинает парить в кабине корабля при наступлении невесомости, что оповещает экипаж о том, что работа двигателей ракеты завершена и корабль вышел на орбиту. Комплексные экзаменационные тренировки начались у основного и дублирующего экипажей миссии МКС-72 во вторник. В основной экипаж входят космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт США Дональд Петтит. В дублирующем экипаже - россияне Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий с американцем Джонни Кимом. Полёт корабля "Союз МС-26" запланирован на 11 сентября. Ожидается, что продолжительность миссии составит 202 суток.
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РИА Новости
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космос - риа наука, алексей овчинин, иван вагнер, космос, россия, роскосмос
Космос - РИА Наука, Алексей Овчинин, Иван Вагнер, Космос, Россия, Роскосмос
Космонавт рассказал, что возьмет на МКС в качестве индикатора невесомости
Овчинин: на МКС в качестве индикатора невесомости возьмут мягкую игрушку корги
ЗВЁЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская обл.), 20 авг - РИА Новости. Экипаж, который отправится в сентябре на Международную космическую станцию на корабле "Союз МС-26", возьмёт с собой в качестве индикатора невесомости мягкую игрушку в виде собаки породы корги, сообщил во вторник российский космонавт Алексей Овчинин.
"Индикатором невесомости будет мягкая игрушка собака корги, она будет нас сопровождать во время старта и на протяжении всего полёта", - сказал он.
Индикатор невесомости - это маленькая мягкая игрушка, которую берут с собой экипажи космических кораблей. Игрушка начинает парить в кабине корабля при наступлении невесомости, что оповещает экипаж о том, что работа двигателей ракеты завершена и корабль вышел на орбиту.
Комплексные экзаменационные тренировки начались у основного и дублирующего экипажей миссии МКС-72 во вторник. В основной экипаж входят космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер
, а также астронавт США
Дональд Петтит. В дублирующем экипаже - россияне Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий с американцем Джонни Кимом. Полёт корабля "Союз МС-26" запланирован на 11 сентября. Ожидается, что продолжительность миссии составит 202 суток.