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Херсону грозит вспышка инфекции из-за трупов солдат ВСУ, сообщил Сальдо

Херсону грозит вспышка инфекции из-за трупов солдат ВСУ, сообщил Сальдо - РИА Новости, 20.08.2024

Херсону грозит вспышка инфекции из-за трупов солдат ВСУ, сообщил Сальдо

В Херсоне и на правом берегу в низовьях Днепра обнаружили бактериальную инфекцию, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T12:41

2024-08-20T12:41

2024-08-20T17:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости. В Херсоне и на правом берегу в низовьях Днепра обнаружили бактериальную инфекцию, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. "В оккупированном украинскими нацистами Херсоне складывается критическая обстановка с загрязнением воды. Из-за выхода из строя очистных сооружений, засорения Днепра гниющими трупами украинских солдат в водах реки обнаружена бактериальная инфекция. Через грунтовые воды она проникает в водопроводную систему Херсона и распространяется среди людей", — говорится в публикации. Губернатор сослался на отчет по забору воды из Днепра специалистами Кировоградского центра контроля и профилактики заболеваний. Их исследования подтвердили наличие инфекции.По словам Сальдо, пробы воды из Днепра отправили в диагностический центр компании Black&Veatch в Брюсселе. Сальдо предупредил жителей левого берега Днепра о том, что в связи со сложившейся ситуацией временно не нужно использовать воду Днепра и проток даже в технических целях, не следует купаться и ловить рыбу.

https://ria.ru/20240816/rospotrebnadzor-1966518145.html

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днепр (город), херсон, владимир сальдо, вооруженные силы украины, россия, общество