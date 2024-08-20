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Херсону грозит вспышка инфекции из-за трупов солдат ВСУ, сообщил Сальдо - РИА Новости, 20.08.2024
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12:41 20.08.2024 (обновлено: 17:55 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/herson-1967286248.html
Херсону грозит вспышка инфекции из-за трупов солдат ВСУ, сообщил Сальдо
Херсону грозит вспышка инфекции из-за трупов солдат ВСУ, сообщил Сальдо - РИА Новости, 20.08.2024
Херсону грозит вспышка инфекции из-за трупов солдат ВСУ, сообщил Сальдо
В Херсоне и на правом берегу в низовьях Днепра обнаружили бактериальную инфекцию, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T12:41
2024-08-20T17:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости. В Херсоне и на правом берегу в низовьях Днепра обнаружили бактериальную инфекцию, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале. "В оккупированном украинскими нацистами Херсоне складывается критическая обстановка с загрязнением воды. Из-за выхода из строя очистных сооружений, засорения Днепра гниющими трупами украинских солдат в водах реки обнаружена бактериальная инфекция. Через грунтовые воды она проникает в водопроводную систему Херсона и распространяется среди людей", — говорится в публикации. Губернатор сослался на отчет по забору воды из Днепра специалистами Кировоградского центра контроля и профилактики заболеваний. Их исследования подтвердили наличие инфекции.По словам Сальдо, пробы воды из Днепра отправили в диагностический центр компании Black&amp;Veatch в Брюсселе. Сальдо предупредил жителей левого берега Днепра о том, что в связи со сложившейся ситуацией временно не нужно использовать воду Днепра и проток даже в технических целях, не следует купаться и ловить рыбу.
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днепр (город), херсон, владимир сальдо, вооруженные силы украины, россия, общество
Днепр (город), Херсон, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Россия, Общество
Херсону грозит вспышка инфекции из-за трупов солдат ВСУ, сообщил Сальдо

Сальдо: на правом берегу Днепра обнаружена инфекция из-за трупов солдат ВСУ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости. В Херсоне и на правом берегу в низовьях Днепра обнаружили бактериальную инфекцию, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"В оккупированном украинскими нацистами Херсоне складывается критическая обстановка с загрязнением воды. Из-за выхода из строя очистных сооружений, засорения Днепра гниющими трупами украинских солдат в водах реки обнаружена бактериальная инфекция. Через грунтовые воды она проникает в водопроводную систему Херсона и распространяется среди людей", — говорится в публикации.
Губернатор сослался на отчет по забору воды из Днепра специалистами Кировоградского центра контроля и профилактики заболеваний. Их исследования подтвердили наличие инфекции.
По словам Сальдо, пробы воды из Днепра отправили в диагностический центр компании Black&Veatch в Брюсселе.
Сальдо предупредил жителей левого берега Днепра о том, что в связи со сложившейся ситуацией временно не нужно использовать воду Днепра и проток даже в технических целях, не следует купаться и ловить рыбу.
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Днепр (город)ХерсонВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныРоссияОбщество
 
 
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