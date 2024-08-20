https://ria.ru/20240820/gruppa-1967383425.html
Опергруппа по работе с регионами заработала в центре управления обороной
Опергруппа по работе с регионами заработала в центре управления обороной - РИА Новости, 20.08.2024
Опергруппа по работе с регионами заработала в центре управления обороной
Специальная оперативная группа по сбору и анализу вопросов из регионов начала работу в Национальном центре управления обороной РФ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T17:34
2024-08-20T17:34
2024-08-20T17:34
курская область
россия
андрей белоусов
безопасность
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Специальная оперативная группа по сбору и анализу вопросов из регионов начала работу в Национальном центре управления обороной РФ, сообщило Минобороны РФ. Под руководством министра обороны РФ Андрея Белоусова состоялось заседание координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. "Андрей Белоусов сообщил, что в Национальном центре управления обороной Российской Федерации развернута специальная оперативная группа, в задачи которой входит сбор, анализ, маршрутизация вопросов из регионов и контроль их решения", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
https://ria.ru/20240820/bezopasnost-1967380661.html
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курская область, россия, андрей белоусов, безопасность
Курская область, Россия, Андрей Белоусов, Безопасность
Опергруппа по работе с регионами заработала в центре управления обороной
Группа по анализу вопросов из регионов заработала в центре управления обороной