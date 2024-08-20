https://ria.ru/20240820/gosduma-1967387056.html

В Госдуме дорабатывают законопроект о поддержке прочных семей

В Госдуме дорабатывают законопроект о поддержке прочных семей - РИА Новости, 21.08.2024

В Госдуме дорабатывают законопроект о поддержке прочных семей

В Госдуме дорабатывают законопроект о выплатах для россиян за вступление в брак и за его продолжительность, заявил председатель Комитета Госдумы по труду,... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-20T17:50

2024-08-20T17:50

2024-08-21T02:44

общество

ярослав нилов

госдума рф

социальный навигатор

год семьи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958708025_314:0:3955:2048_1920x0_80_0_0_1ff4d6e5374fd25e363084d64094aff4.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Госдуме дорабатывают законопроект о выплатах для россиян за вступление в брак и за его продолжительность, заявил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, его слова приводит "Парламентская газета"."Мы хотим уравнять права на денежные выплаты за брачный "стаж". А также предлагаем начинать выплачивать поощрение за непрерывный брак в течение 20 лет и далее", — отметил он.По словам депутата, необходимо проработать механизм выплат для таких семей. Остается неясным, будет ли сумма начисляться обоим супругам или на общий счет, пояснил Нилов.Политик добавил, что работа над проектом продолжится. Он пообещал, что недостатки устранят к осенней сессии.

https://ria.ru/20240710/gosduma-1958678469.html

https://ria.ru/20240531/avto-1949575815.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ярослав нилов, госдума рф, социальный навигатор, год семьи