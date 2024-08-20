https://ria.ru/20240820/gosduma-1967387056.html
В Госдуме дорабатывают законопроект о поддержке прочных семей
В Госдуме дорабатывают законопроект о поддержке прочных семей - РИА Новости, 21.08.2024
В Госдуме дорабатывают законопроект о поддержке прочных семей
В Госдуме дорабатывают законопроект о выплатах для россиян за вступление в брак и за его продолжительность, заявил председатель Комитета Госдумы по труду,... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-20T17:50
2024-08-20T17:50
2024-08-21T02:44
общество
ярослав нилов
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Госдуме дорабатывают законопроект о выплатах для россиян за вступление в брак и за его продолжительность, заявил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, его слова приводит "Парламентская газета"."Мы хотим уравнять права на денежные выплаты за брачный "стаж". А также предлагаем начинать выплачивать поощрение за непрерывный брак в течение 20 лет и далее", — отметил он.По словам депутата, необходимо проработать механизм выплат для таких семей. Остается неясным, будет ли сумма начисляться обоим супругам или на общий счет, пояснил Нилов.Политик добавил, что работа над проектом продолжится. Он пообещал, что недостатки устранят к осенней сессии.
https://ria.ru/20240710/gosduma-1958678469.html
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общество, ярослав нилов, госдума рф, социальный навигатор, год семьи
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Социальный навигатор, Год семьи
В Госдуме дорабатывают законопроект о поддержке прочных семей
В Госдуме решили доработать проект о выплатах супругам за 20 и более лет брака