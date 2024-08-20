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При украинских обстрелах Горловки пострадали два мирных жителя
При украинских обстрелах Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 20.08.2024
При украинских обстрелах Горловки пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали при обстрелах Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T19:12
2024-08-20T19:12
2024-08-20T19:12
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстрелах Горловки в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "️В результате украинской вооруженной агрессии в поселке станции Никитовка ранен мирный горловчанин", - написал он в своем Telegram-канале. Позже Приходько сообщил о еще одном пострадавшем в результате удара ВСУ по улице Минина и Пожарского. Во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ в 18.30 мск сбросили на Горловку взрывоопасный предмет с дрона и выпустили три снаряда "натовского" калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240819/artilleristy-1966669594.html
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При украинских обстрелах Горловки пострадали два мирных жителя
Приходько: при обстрелах Горловки ВСУ пострадали два мирных жителя