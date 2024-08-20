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В Горловке два человека ранены из-за обстрела ВСУ
В Горловке два человека ранены из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 20.08.2024
В Горловке два человека ранены из-за обстрела ВСУ
Два человека ранены в результате обстрела украинскими войсками Горловки (ДНР) с применением беспилотника, под огонь попал гражданский автомобиль, сообщил во... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T08:17
2024-08-20T08:17
2024-08-20T08:17
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ДОНЕЦК, 20 авг – РИА Новости. Два человека ранены в результате обстрела украинскими войсками Горловки (ДНР) с применением беспилотника, под огонь попал гражданский автомобиль, сообщил во вторник мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Количество раненых мирных горловчан в результате украинской вооруженной агрессии возросло до двух", - написал Приходько. Он отметил, что снаряд попал в гражданский автомобиль, он полностью уничтожен. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнило, что в 6.10 украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в Центрально-Городском районе Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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в мире, донецкая народная республика, горловка, украина, иван приходько, стирол
В мире, Донецкая Народная Республика, Горловка, Украина, Иван Приходько, Стирол
В Горловке два человека ранены из-за обстрела ВСУ
Мэр Приходько: два человека ранены при обстреле Горловки украинскими войсками