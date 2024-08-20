https://ria.ru/20240820/germaniya-1967364273.html

СМИ узнали о реакции ФРГ на дерзкое заявление Туска о "Северных потоках"

СМИ узнали о реакции ФРГ на дерзкое заявление Туска о "Северных потоках" - РИА Новости, 21.08.2024

СМИ узнали о реакции ФРГ на дерзкое заявление Туска о "Северных потоках"

Грубое заявление премьер-министра Польши Дональда Туска в адрес Германии, чья прокуратура не могла добиться от Варшавы выдачи одного из подозреваемых в подрыве... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-20T16:34

2024-08-20T16:34

2024-08-21T00:44

в мире

польша

германия

дональд туск

сеймур херш

владимир путин

генеральная прокуратура рф

северный поток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931880278_0:104:3071:1831_1920x0_80_0_0_df4ced0de75621211a7d11014f267621.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Грубое заявление премьер-министра Польши Дональда Туска в адрес Германии, чья прокуратура не могла добиться от Варшавы выдачи одного из подозреваемых в подрыве трубопроводов "Северный поток", шокировало Берлин, пишет The Wall Street Journal.Глава польского правительства опубликовал 17 августа в соцсети Х пост, в котором потребовал от "всех инициаторов и покровителей "Северного потока" и "Северного потока — 2" извиниться и замолчать."По словам людей, знакомых с ситуацией, немецких чиновников из разных политических кругов ошеломило заявление Туска, но они решили не отвечать, чтобы избежать эскалации в тот момент, когда два союзника по Организации Североатлантического договора должны были совместно работать над поддержкой Украины в ее борьбе с Россией", — сообщается в материале.Спор между Варшавой и Берлином возник из-за возможного использования украинскими дайверами, якобы подорвавшими "Северные потоки", территории Польши в качестве логистической базы.На прошлой неделе Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу, которого подозревают в причастности к теракту на "Северных потоках". По имеющимся сведениям, немецкая Генпрокуратура еще в июне передала Польше ордер на арест некоего Владимира З., идентифицированного по якобы имеющемуся снимку. Фото сделала дорожная камера, зафиксировавшая превышение скорости. Утверждается, что З. якобы был за рулем Citroen, на котором, как предполагается, 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась диверсионная группа, причастная к теракту на "Северных потоках".Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Президент Владимир Путин назвал это ЧП очевидным терактом, Генпрокуратура возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.Германия, Швеция и Дания проводили расследования, но датская полиция закрыла его, поскольку не нашла оснований для возбуждения уголовного дела, а шведская — потому что не смогла установить, кому следует предъявить обвинения.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops-2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Причем решение об операции принимал президент Джо Байден по итогам более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Он опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине, утверждает Херш. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.

https://ria.ru/20240727/orban-1962378540.html

https://ria.ru/20240108/polsha-1920152490.html

https://ria.ru/20240629/severnyy_potok-1956340105.html

польша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, германия, дональд туск, сеймур херш, владимир путин, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2