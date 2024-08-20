https://ria.ru/20240820/germaniya-1967216249.html

ФРГ пытается избежать сравнений вторжения ВСУ с Курской битвой

ФРГ пытается избежать сравнений вторжения ВСУ с Курской битвой - РИА Новости, 20.08.2024

ФРГ пытается избежать сравнений вторжения ВСУ с Курской битвой

Правительство Германии старается всеми силами избежать проведения параллелей между вторжением ВСУ на территорию России при помощи немецкого оружия и событиями... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T03:33

2024-08-20T03:33

2024-08-20T03:35

россия

германия

украина

владимир путин

валерий герасимов

сергей лавров

вооруженные силы украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg

БЕРЛИН, 20 авг - РИА Новости. Правительство Германии старается всеми силами избежать проведения параллелей между вторжением ВСУ на территорию России при помощи немецкого оружия и событиями Курской битвы во время Второй мировой войны, сказал РИА Новости подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе. Ранее немецкое правительство на запрос РИА Новости заявило, что не располагает собственными данными о применении ВСУ произведенного Германией и поставленного Киеву оружия во время нападения на Курскую область, которое в Москве квалифицировали как теракт и назвали провокацией. В то же время в ряде немецких СМИ обратили внимание на видео с мест событий, подтверждающих применение ВСУ немецкой техники. "Это именно то, что немецкое правительство, конечно же, не хочет комментировать, поскольку это было бы фатально. Потому что снова в символически заряженном районе крупнейшего в мировой истории Курского танкового сражения катятся немецкие танки", — сказал Розе. По его словам, Германия всеми силами пытается избежать таких ассоциаций в рамках дебатов о поставках оружия Украине. "Будто сегодняшняя ФРГ, так сказать, идет по стопам Третьего рейха в войне на уничтожение Советского Союза. Конечно же, они хотят избежать этого любой ценой, потому что мы — хорошие, а русские — плохие. Это совершенно манихейский и черно-белый взгляд на мир", — подчеркнул эксперт. По словам Розе, ВСУ целиком и полностью зависят от решений и военной поддержки западных партнеров. "В ином случае им пришлось бы просто капитулировать. В сущности, они полезные идиоты американцев в этой прокси-войне против РФ", — добавил собеседник агентства. Розе лишь частично разделяет позицию правительства, заключающуюся в том, что отправляемое Украине немецкое оружие после поставки становится украинским. "По большей части это чепуха, потому что, хоть ВСУ формально и управляются (главнокомандующим Александром. — Прим. ред.) Сырским, фактически они подвластны командующему группы по оказанию военной помощи Киеву генерал-лейтенанту США Антонио Агуто", — считает он. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

https://ria.ru/20240819/kiev-1967199437.html

https://ria.ru/20240819/vsu-1967197412.html

россия

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, германия, украина, владимир путин, валерий герасимов, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, в мире