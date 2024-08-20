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В ГД предложили запретить деятельность British Council и Deutsche Welle*
В ГД предложили запретить деятельность British Council и Deutsche Welle* - РИА Новости, 20.08.2024
В ГД предложили запретить деятельность British Council и Deutsche Welle*
В Генпрокуратуру направят материалы с предложением запретить деятельность в России организации British Council (Британский совет) и немецкой медиакорпорации... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:26
2024-08-20T13:26
2024-08-20T13:27
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Генпрокуратуру направят материалы с предложением запретить деятельность в России организации British Council (Британский совет) и немецкой медиакорпорации Deutsche Welle*, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ Василий Пискарев в своем Telegram-канале."Подготовили к направлению в Генеральную прокуратуру материалы об участии ряда таких структур в подрывной антироссийской деятельности. В пакет на "выдворение" предлагаем включить среди прочих Британский совет (British Council), под прикрытием гуманитарных проектов осуществляющий в РФ разведывательную деятельность, и медиакорпорацию "Немецкая волна" (Deutsche Welle*), которая не только активно штампует информационных диверсантов, в том числе из российских журналистов, но и проводит иные антироссийские медийные акции. Предлагаем запретить им любую деятельность в России", - написал Пискарев.* Организация признана в России иностранным агентом
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россия, генеральная прокуратура рф, госдума рф, василий пискарев, политика
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ, Василий Пискарев, Политика
В ГД предложили запретить деятельность British Council и Deutsche Welle*
В ГП направят материалы о запрете деятельности British Council и Deutsche Welle*