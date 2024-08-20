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В Москве научного сотрудника заподозрили в работе на украинские спецслужбы
В Москве научного сотрудника заподозрили в работе на украинские спецслужбы - РИА Новости, 20.08.2024
В Москве научного сотрудника заподозрили в работе на украинские спецслужбы
В Москве задержали научного сотрудника, работавшего на украинские спецслужбы, заведено уголовное дело о госизмене, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T16:32
2024-08-20T16:32
2024-08-20T17:14
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Москве задержали научного сотрудника, работавшего на украинские спецслужбы, заведено уголовное дело о госизмене, сообщили в ЦОС ФСБ."Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника одной из научных организаций по признакам преступления, предусмотренного статьей "Государственная измена". Ранее фигурант был задержан в Москве по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей "Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России", — говорится в заявлении.По данным следствия, после начала спецоперации преступник по заданию украинских спецслужб пытался нанести ущерб информационной безопасности страны, проводя DDoS-атаки на критически важные объекты. Кроме того, он собирал данные о российских военнослужащих и передвижении военной техники.Уточняется, что мужчина также регулярно переводил личные деньги и криптовалюту на счета зарегистрированных на Украине фондов для приобретения вооружений и экипировки ВСУ.Задержанный признался в преступлении, его заключили под стражу.Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
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Задержание подозреваемого в госизмене
ФСБ показала видео с научным сотрудником, которого подозревают в госизмене. Судя по кадрам, задержан он был еще зимой.
2024-08-20T16:32
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москва, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, украина, происшествия
Москва, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Украина, Происшествия
В Москве научного сотрудника заподозрили в работе на украинские спецслужбы
ФСБ: в Москве задержали научного сотрудника, работавшего на спецслужбы Украины
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Москве задержали научного сотрудника, работавшего на украинские спецслужбы, заведено уголовное дело о госизмене, сообщили в ЦОС ФСБ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника одной из научных организаций по признакам преступления, предусмотренного статьей "Государственная измена". Ранее фигурант был задержан в Москве по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей "Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России", — говорится в заявлении.
По данным следствия, после начала спецоперации преступник по заданию украинских спецслужб пытался нанести ущерб информационной безопасности страны, проводя DDoS-атаки на критически важные объекты. Кроме того, он собирал данные о российских военнослужащих и передвижении военной техники.
Уточняется, что мужчина также регулярно переводил личные деньги и криптовалюту на счета зарегистрированных на Украине
фондов для приобретения вооружений и экипировки ВСУ.
Задержанный признался в преступлении, его заключили под стражу.
Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.