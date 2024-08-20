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В Москве научного сотрудника заподозрили в работе на украинские спецслужбы

В Москве научного сотрудника заподозрили в работе на украинские спецслужбы - РИА Новости, 20.08.2024

В Москве научного сотрудника заподозрили в работе на украинские спецслужбы

В Москве задержали научного сотрудника, работавшего на украинские спецслужбы, заведено уголовное дело о госизмене, сообщили в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T16:32

2024-08-20T16:32

2024-08-20T17:14

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Москве задержали научного сотрудника, работавшего на украинские спецслужбы, заведено уголовное дело о госизмене, сообщили в ЦОС ФСБ."Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника одной из научных организаций по признакам преступления, предусмотренного статьей "Государственная измена". Ранее фигурант был задержан в Москве по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей "Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России", — говорится в заявлении.По данным следствия, после начала спецоперации преступник по заданию украинских спецслужб пытался нанести ущерб информационной безопасности страны, проводя DDoS-атаки на критически важные объекты. Кроме того, он собирал данные о российских военнослужащих и передвижении военной техники.Уточняется, что мужчина также регулярно переводил личные деньги и криптовалюту на счета зарегистрированных на Украине фондов для приобретения вооружений и экипировки ВСУ.Задержанный признался в преступлении, его заключили под стражу.Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

https://ria.ru/20240819/prigovor-1967110079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание подозреваемого в госизмене ФСБ показала видео с научным сотрудником, которого подозревают в госизмене. Судя по кадрам, задержан он был еще зимой. 2024-08-20T16:32 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, украина, происшествия