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"Обваливается фронт". В Чехии забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 20.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:19 20.08.2024 (обновлено: 17:54 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/forum24-1967226007.html
"Обваливается фронт". В Чехии забили тревогу из-за ЧП на Украине
"Обваливается фронт". В Чехии забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 20.08.2024
"Обваливается фронт". В Чехии забили тревогу из-за ЧП на Украине
Обвал обороны ВСУ на Донбассе позволил России приблизиться ко взятию стратегически важного города Покровска, пишет чешское издание Forum24. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T07:19
2024-08-20T17:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
покровск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
чехия
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Обвал обороны ВСУ на Донбассе позволил России приблизиться ко взятию стратегически важного города Покровска, пишет чешское издание Forum24."Украинский фронт в ДНР, несмотря на события в других местах, разваливается", — указывается в публикации.В статье отмечается, что прорыв позволил российской армии приблизиться к ключевому городу Покровску в ДНР. Потеря контроля над ним поставит под угрозу другие удерживаемые ВСУ населенные пункты.&quot;Если Покровск действительно падет, то &lt;...&gt; это будет крупнейшая стратегическая удача нынешнего российского наступления. &lt;...&gt; После взятия города русские смогут прорваться с механизированными силами на север и обойти все украинские укрепления в ДНР&quot;, — подчеркнули журналисты.Ранее советник главы республики ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российским военным осталось немногим больше десяти километров до города Покровска и противник не может на этом направлении создать хоть какую-либо серьезную оборону. Они максимум, что делают, — окапываются в лесополосах и стараются использовать гражданские объекты, дома в населенных пунктах для формирования своей обороны.В мае 2016 года город Красноармейск в рамках так называемой политики декоммунизации был переименован Украиной в Покровск.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240819/rogov-1967187715.html
https://ria.ru/20240819/artemovo-1967052538.html
украина
покровск
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в мире, украина, покровск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, чехия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Покровск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Чехия
"Обваливается фронт". В Чехии забили тревогу из-за ЧП на Украине

Forum24: украинский фронт в Донбассе разваливается

© AP PhotoУкраинский военный в Донецкой области
Украинский военный в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo
Украинский военный в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Обвал обороны ВСУ на Донбассе позволил России приблизиться ко взятию стратегически важного города Покровска, пишет чешское издание Forum24.
"Украинский фронт в ДНР, несмотря на события в других местах, разваливается", — указывается в публикации.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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В статье отмечается, что прорыв позволил российской армии приблизиться к ключевому городу Покровску в ДНР. Потеря контроля над ним поставит под угрозу другие удерживаемые ВСУ населенные пункты.
«

"Если Покровск действительно падет, то <...> это будет крупнейшая стратегическая удача нынешнего российского наступления. <...> После взятия города русские смогут прорваться с механизированными силами на север и обойти все украинские укрепления в ДНР", — подчеркнули журналисты.

Ранее советник главы республики ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российским военным осталось немногим больше десяти километров до города Покровска и противник не может на этом направлении создать хоть какую-либо серьезную оборону. Они максимум, что делают, — окапываются в лесополосах и стараются использовать гражданские объекты, дома в населенных пунктах для формирования своей обороны.
В мае 2016 года город Красноармейск в рамках так называемой политики декоммунизации был переименован Украиной в Покровск.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПокровскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЧехия
 
 
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