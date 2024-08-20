"Обваливается фронт". В Чехии забили тревогу из-за ЧП на Украине
Forum24: украинский фронт в Донбассе разваливается
© AP PhotoУкраинский военный в Донецкой области
© AP Photo
Украинский военный в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Обвал обороны ВСУ на Донбассе позволил России приблизиться ко взятию стратегически важного города Покровска, пишет чешское издание Forum24.
"Украинский фронт в ДНР, несмотря на события в других местах, разваливается", — указывается в публикации.
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В статье отмечается, что прорыв позволил российской армии приблизиться к ключевому городу Покровску в ДНР. Потеря контроля над ним поставит под угрозу другие удерживаемые ВСУ населенные пункты.
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"Если Покровск действительно падет, то <...> это будет крупнейшая стратегическая удача нынешнего российского наступления. <...> После взятия города русские смогут прорваться с механизированными силами на север и обойти все украинские укрепления в ДНР", — подчеркнули журналисты.
Ранее советник главы республики ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российским военным осталось немногим больше десяти километров до города Покровска и противник не может на этом направлении создать хоть какую-либо серьезную оборону. Они максимум, что делают, — окапываются в лесополосах и стараются использовать гражданские объекты, дома в населенных пунктах для формирования своей обороны.
В мае 2016 года город Красноармейск в рамках так называемой политики декоммунизации был переименован Украиной в Покровск.
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