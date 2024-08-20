https://ria.ru/20240820/forum24-1967226007.html

"Обваливается фронт". В Чехии забили тревогу из-за ЧП на Украине

"Обваливается фронт". В Чехии забили тревогу из-за ЧП на Украине - РИА Новости, 20.08.2024

"Обваливается фронт". В Чехии забили тревогу из-за ЧП на Украине

Обвал обороны ВСУ на Донбассе позволил России приблизиться ко взятию стратегически важного города Покровска, пишет чешское издание Forum24. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T07:19

2024-08-20T07:19

2024-08-20T17:54

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

чехия

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Обвал обороны ВСУ на Донбассе позволил России приблизиться ко взятию стратегически важного города Покровска, пишет чешское издание Forum24."Украинский фронт в ДНР, несмотря на события в других местах, разваливается", — указывается в публикации.В статье отмечается, что прорыв позволил российской армии приблизиться к ключевому городу Покровску в ДНР. Потеря контроля над ним поставит под угрозу другие удерживаемые ВСУ населенные пункты."Если Покровск действительно падет, то <...> это будет крупнейшая стратегическая удача нынешнего российского наступления. <...> После взятия города русские смогут прорваться с механизированными силами на север и обойти все украинские укрепления в ДНР", — подчеркнули журналисты.Ранее советник главы республики ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российским военным осталось немногим больше десяти километров до города Покровска и противник не может на этом направлении создать хоть какую-либо серьезную оборону. Они максимум, что делают, — окапываются в лесополосах и стараются использовать гражданские объекты, дома в населенных пунктах для формирования своей обороны.В мае 2016 года город Красноармейск в рамках так называемой политики декоммунизации был переименован Украиной в Покровск.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240819/rogov-1967187715.html

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покровск

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в мире, украина, покровск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, чехия