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Мишустин рассказал о финансировании производства и закупки самолетов - РИА Новости, 20.08.2024
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15:08 20.08.2024 (обновлено: 15:32 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/finansirovanie-1967337303.html
Мишустин рассказал о финансировании производства и закупки самолетов
Мишустин рассказал о финансировании производства и закупки самолетов - РИА Новости, 20.08.2024
Мишустин рассказал о финансировании производства и закупки самолетов
Правительство РФ будет финансировать производство и закупку воздушных судов, в том числе с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), для... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T15:08
2024-08-20T15:32
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Правительство РФ будет финансировать производство и закупку воздушных судов, в том числе с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), для обеспечения потребности в них российских компаний, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.Он отметил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу существенно увеличить число лайнеров отечественного производства и к 2030 году их должно быть не менее половины в парке авиакомпаний РФ. Речь идет о широкой линейке самолетов - от небольших региональных до широкофюзеляжных - с материалами, бортовым оборудованием, двигателями, комплектующими собственных отечественных разработок. Большая работа предстоит и в части наращивания серийного выпуска вертолетов, чтобы в полном объеме обеспечить прогнозные показатели и потребности в них российских компаний, добавил премьер."Все необходимые ресурсы для у нас этого имеются. Мы будем для этого финансировать производство и закупку воздушных судов, в том числе и с привлечением средств Фонда национального благосостояния. Активно применять инструменты стимулирования спроса на новую технику, включая содействие в создании системы послепродажного обслуживания", - сказал Мишустин.
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экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин рассказал о финансировании производства и закупки самолетов

Мишустин: для производства и закупки воздушных судов привлекут средства ФНБ

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Правительство РФ будет финансировать производство и закупку воздушных судов, в том числе с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), для обеспечения потребности в них российских компаний, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.
Он отметил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу существенно увеличить число лайнеров отечественного производства и к 2030 году их должно быть не менее половины в парке авиакомпаний РФ. Речь идет о широкой линейке самолетов - от небольших региональных до широкофюзеляжных - с материалами, бортовым оборудованием, двигателями, комплектующими собственных отечественных разработок. Большая работа предстоит и в части наращивания серийного выпуска вертолетов, чтобы в полном объеме обеспечить прогнозные показатели и потребности в них российских компаний, добавил премьер.
"Все необходимые ресурсы для у нас этого имеются. Мы будем для этого финансировать производство и закупку воздушных судов, в том числе и с привлечением средств Фонда национального благосостояния. Активно применять инструменты стимулирования спроса на новую технику, включая содействие в создании системы послепродажного обслуживания", - сказал Мишустин.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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