Мишустин рассказал о финансировании производства и закупки самолетов
Мишустин: для производства и закупки воздушных судов привлекут средства ФНБ
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Правительство РФ будет финансировать производство и закупку воздушных судов, в том числе с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), для обеспечения потребности в них российских компаний, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.
Он отметил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу существенно увеличить число лайнеров отечественного производства и к 2030 году их должно быть не менее половины в парке авиакомпаний РФ. Речь идет о широкой линейке самолетов - от небольших региональных до широкофюзеляжных - с материалами, бортовым оборудованием, двигателями, комплектующими собственных отечественных разработок. Большая работа предстоит и в части наращивания серийного выпуска вертолетов, чтобы в полном объеме обеспечить прогнозные показатели и потребности в них российских компаний, добавил премьер.
"Все необходимые ресурсы для у нас этого имеются. Мы будем для этого финансировать производство и закупку воздушных судов, в том числе и с привлечением средств Фонда национального благосостояния. Активно применять инструменты стимулирования спроса на новую технику, включая содействие в создании системы послепродажного обслуживания", - сказал Мишустин.