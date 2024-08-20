https://ria.ru/20240820/finansirovanie-1967337303.html

Мишустин рассказал о финансировании производства и закупки самолетов

Мишустин рассказал о финансировании производства и закупки самолетов - РИА Новости, 20.08.2024

Мишустин рассказал о финансировании производства и закупки самолетов

Правительство РФ будет финансировать производство и закупку воздушных судов, в том числе с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), для... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T15:08

2024-08-20T15:08

2024-08-20T15:32

экономика

россия

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Правительство РФ будет финансировать производство и закупку воздушных судов, в том числе с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), для обеспечения потребности в них российских компаний, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.Он отметил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу существенно увеличить число лайнеров отечественного производства и к 2030 году их должно быть не менее половины в парке авиакомпаний РФ. Речь идет о широкой линейке самолетов - от небольших региональных до широкофюзеляжных - с материалами, бортовым оборудованием, двигателями, комплектующими собственных отечественных разработок. Большая работа предстоит и в части наращивания серийного выпуска вертолетов, чтобы в полном объеме обеспечить прогнозные показатели и потребности в них российских компаний, добавил премьер."Все необходимые ресурсы для у нас этого имеются. Мы будем для этого финансировать производство и закупку воздушных судов, в том числе и с привлечением средств Фонда национального благосостояния. Активно применять инструменты стимулирования спроса на новую технику, включая содействие в создании системы послепродажного обслуживания", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240517/samolety-1946809566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин