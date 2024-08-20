https://ria.ru/20240820/festival-1967362409.html

Известные мировые диджеи выступят на фестиваля "Портал 2030-2050"

Известные мировые диджеи выступят на фестиваля "Портал 2030-2050" - РИА Новости, 20.08.2024

Известные мировые диджеи выступят на фестиваля "Портал 2030-2050"

В рамках бесплатного фестиваля "Портал 2030-2050", который состоится с 5 по 7 сентября, свои популярные треки и новые сеты представят известные исполнители... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T16:29

2024-08-20T16:29

2024-08-20T17:52

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В рамках бесплатного фестиваля "Портал 2030-2050", который состоится с 5 по 7 сентября, свои популярные треки и новые сеты представят известные исполнители электронной музыки Alex Gaudino, Joezi, CHRIS IDH, Atsou и Levandovskiy & SCHE, сообщает пресс-служба фестиваля. Событие пройдет в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". "Портал. ЗВУК" — один из крупнейших бесплатных фестивалей электронной музыки в России, в ходе которого гости могут услышать сеты от популярных диджеев, играющих электронную танцевальную музыку (EDM), говорится в сообщении. Также на фестивале этого года планируется выступление секретного гостя. Список хедлайнеров фестиваля "Портал 2030-2050" также пополнится как российскими, так и иностранными музыкантами. Ожидается, что свои сеты жителям и гостям Москвы подарят более 15 артистов EDM-сцены, добавили в пресс-службе. Там напомнили, что "Портал 2030-2050" — масштабный бесплатный фестиваль электронной музыки в России, посвященный также передовым технологиям и инновациям. Через "Портал" гости смогут погрузиться в технопозитив Москвы 2050 года.

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Артем Смирнов

москва, музыка, культура