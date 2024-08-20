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Атаки на Курскую область не помешают вступлению Украины в ЕС, заявили в ЕК - РИА Новости, 20.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/evrosoyuz-1967332080.html
Атаки на Курскую область не помешают вступлению Украины в ЕС, заявили в ЕК
Атаки на Курскую область не помешают вступлению Украины в ЕС, заявили в ЕК - РИА Новости, 20.08.2024
Атаки на Курскую область не помешают вступлению Украины в ЕС, заявили в ЕК
Нападение Киева на Курскую область, в результате которого погибли мирные жители, не влияет на процесс по вступлению Украины в Евросоюз, следует из заявления... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T14:51
2024-08-20T14:51
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
брюссель
петер стано
евросоюз
вооруженные силы украины
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БРЮССЕЛЬ, 20 авг - РИА новости. Нападение Киева на Курскую область, в результате которого погибли мирные жители, не влияет на процесс по вступлению Украины в Евросоюз, следует из заявления представителя европейской внешнеполитической службы Петер Стано. "Украина имеет право защищать себя, это никак не влияет на процесс по вступлению в ЕС", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе, отвечая на соответствующие вопросы журналистов, при этом Москва квалифицировала нападение ВСУ на Курскую область как теракт и назвали провокацией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html
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в мире, курская область, россия, брюссель, петер стано, евросоюз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, Брюссель, Петер Стано, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
Атаки на Курскую область не помешают вступлению Украины в ЕС, заявили в ЕК

Стано: нападение Киева на Курскую область не повлияет на вступление Украины в ЕС

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 авг - РИА новости. Нападение Киева на Курскую область, в результате которого погибли мирные жители, не влияет на процесс по вступлению Украины в Евросоюз, следует из заявления представителя европейской внешнеполитической службы Петер Стано.
"Украина имеет право защищать себя, это никак не влияет на процесс по вступлению в ЕС", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе, отвечая на соответствующие вопросы журналистов, при этом Москва квалифицировала нападение ВСУ на Курскую область как теракт и назвали провокацией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
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В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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16 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияБрюссельПетер СтаноЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
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