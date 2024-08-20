https://ria.ru/20240820/evrosoyuz-1967332080.html

Атаки на Курскую область не помешают вступлению Украины в ЕС, заявили в ЕК

Атаки на Курскую область не помешают вступлению Украины в ЕС, заявили в ЕК - РИА Новости, 20.08.2024

Атаки на Курскую область не помешают вступлению Украины в ЕС, заявили в ЕК

Нападение Киева на Курскую область, в результате которого погибли мирные жители, не влияет на процесс по вступлению Украины в Евросоюз, следует из заявления... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T14:51

2024-08-20T14:51

2024-08-20T14:51

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

россия

брюссель

петер стано

евросоюз

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg

БРЮССЕЛЬ, 20 авг - РИА новости. Нападение Киева на Курскую область, в результате которого погибли мирные жители, не влияет на процесс по вступлению Украины в Евросоюз, следует из заявления представителя европейской внешнеполитической службы Петер Стано. "Украина имеет право защищать себя, это никак не влияет на процесс по вступлению в ЕС", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе, отвечая на соответствующие вопросы журналистов, при этом Москва квалифицировала нападение ВСУ на Курскую область как теракт и назвали провокацией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html

https://ria.ru/20240816/zelenskiy-1966470343.html

курская область

россия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, курская область, россия, брюссель, петер стано, евросоюз, вооруженные силы украины