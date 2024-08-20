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Актер Шишов погиб в Курской области в ходе военных действий - РИА Новости, 20.08.2024
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12:02 20.08.2024 (обновлено: 14:25 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/evgenij-1967273184.html
Актер Шишов погиб в Курской области в ходе военных действий
Актер Шишов погиб в Курской области в ходе военных действий - РИА Новости, 20.08.2024
Актер Шишов погиб в Курской области в ходе военных действий
Актер Евгений Шишов погиб в возрасте 42 лет в Курской области в ходе военных действий, сообщает портал kino-teatr.ru. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T12:02
2024-08-20T14:25
курская область
россия
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Актер Евгений Шишов погиб в возрасте 42 лет в Курской области в ходе военных действий, сообщает портал kino-teatr.ru. "Шишов Евгений Сергеевич – российский актер. Погиб в Курской области, защищая территорию России", - говорится в сообщении. Шишов родился 28 февраля 1982 года. На его счету 19 работ в кино, среди которых такие проекты, как "Морские дьяволы", "Полицейское братство", "Условный мент" и другие. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Актер Шишов погиб в Курской области в ходе военных действий

Актер Евгений Шишов погиб в Курской области во время боев

© Триикс Медиа (2020)Актер Евгений Шишов
Актер Евгений Шишов - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Триикс Медиа (2020)
Актер Евгений Шишов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Актер Евгений Шишов погиб в возрасте 42 лет в Курской области в ходе военных действий, сообщает портал kino-teatr.ru.
«
"Шишов Евгений Сергеевич – российский актер. Погиб в Курской области, защищая территорию России", - говорится в сообщении.
Шишов родился 28 февраля 1982 года. На его счету 19 работ в кино, среди которых такие проекты, как "Морские дьяволы", "Полицейское братство", "Условный мент" и другие.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 19 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих, 54 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Актер Леонид Гусаров - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
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21 июня, 00:30
 
Курская областьРоссияБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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