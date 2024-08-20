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Мишустин отметил быстрый прогресс в создании электромобилей в России - РИА Новости, 20.08.2024
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16:11 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/elektromobili-1967358232.html
Мишустин отметил быстрый прогресс в создании электромобилей в России
Мишустин отметил быстрый прогресс в создании электромобилей в России - РИА Новости, 20.08.2024
Мишустин отметил быстрый прогресс в создании электромобилей в России
Россия имеет быстрый прогресс в секторе создания электромобилей и одновременно совершенствует автономные технологии управления, заявил глава правительства РФ... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T16:11
2024-08-20T16:11
технологии
россия
михаил мишустин
автоваз
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия имеет быстрый прогресс в секторе создания электромобилей и одновременно совершенствует автономные технологии управления, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Быстрый прогресс отмечается в секторе создания электромобилей. Одновременно совершенствуются автономные технологии управления", - сказал Мишустин во вторник на стратегической сессии по нацпроекту "Промышленное обеспечение транспортной мобильности". Он отметил, что такие инициативы будут способствовать снижению выбросов опасных загрязняющих веществ в городах. "В соответствии с национальной целью "Экологическое благополучие" их объем к 2036 году необходимо сократить в два раза", - добавил Мишустин. В России занимаются несколькими проектами по выпуску электромобилей. В частности, есть завод "Моторинвеста" - первое специализированное предприятие в России по выпуску электромобилей. Выпускает электромобили и завод "Москвич". На его же площадке планируется в 2025 году организовать серийное производство российского электромобиля "Атом". "АвтоВАЗ" в декабре 2023 года запустил производство опытной партии электромобилей Lada e-Largus.
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технологии, россия, михаил мишустин, автоваз, lada vesta, авто
Технологии, Россия, Михаил Мишустин, АвтоВАЗ, Lada Vesta, Авто
Мишустин отметил быстрый прогресс в создании электромобилей в России

Мишустин: РФ быстро создает электромобили и совершенствует технологии управления

© Фото : АО "Кама" Обновленный экстерьер российского электромобиля "Атом"
Обновленный экстерьер российского электромобиля Атом - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Фото : АО "Кама"
Обновленный экстерьер российского электромобиля "Атом". Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия имеет быстрый прогресс в секторе создания электромобилей и одновременно совершенствует автономные технологии управления, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
«
"Быстрый прогресс отмечается в секторе создания электромобилей. Одновременно совершенствуются автономные технологии управления", - сказал Мишустин во вторник на стратегической сессии по нацпроекту "Промышленное обеспечение транспортной мобильности".
Он отметил, что такие инициативы будут способствовать снижению выбросов опасных загрязняющих веществ в городах. "В соответствии с национальной целью "Экологическое благополучие" их объем к 2036 году необходимо сократить в два раза", - добавил Мишустин.
В России занимаются несколькими проектами по выпуску электромобилей. В частности, есть завод "Моторинвеста" - первое специализированное предприятие в России по выпуску электромобилей. Выпускает электромобили и завод "Москвич". На его же площадке планируется в 2025 году организовать серийное производство российского электромобиля "Атом". "АвтоВАЗ" в декабре 2023 года запустил производство опытной партии электромобилей Lada e-Largus.
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