https://ria.ru/20240820/elektromobili-1967358232.html

Мишустин отметил быстрый прогресс в создании электромобилей в России

Мишустин отметил быстрый прогресс в создании электромобилей в России - РИА Новости, 20.08.2024

Мишустин отметил быстрый прогресс в создании электромобилей в России

Россия имеет быстрый прогресс в секторе создания электромобилей и одновременно совершенствует автономные технологии управления, заявил глава правительства РФ... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T16:11

2024-08-20T16:11

2024-08-20T16:11

технологии

россия

михаил мишустин

автоваз

lada vesta

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946895597_0:3:2000:1128_1920x0_80_0_0_3da107db7d97804ab94c1d825e9ce79d.png

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия имеет быстрый прогресс в секторе создания электромобилей и одновременно совершенствует автономные технологии управления, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Быстрый прогресс отмечается в секторе создания электромобилей. Одновременно совершенствуются автономные технологии управления", - сказал Мишустин во вторник на стратегической сессии по нацпроекту "Промышленное обеспечение транспортной мобильности". Он отметил, что такие инициативы будут способствовать снижению выбросов опасных загрязняющих веществ в городах. "В соответствии с национальной целью "Экологическое благополучие" их объем к 2036 году необходимо сократить в два раза", - добавил Мишустин. В России занимаются несколькими проектами по выпуску электромобилей. В частности, есть завод "Моторинвеста" - первое специализированное предприятие в России по выпуску электромобилей. Выпускает электромобили и завод "Москвич". На его же площадке планируется в 2025 году организовать серийное производство российского электромобиля "Атом". "АвтоВАЗ" в декабре 2023 года запустил производство опытной партии электромобилей Lada e-Largus.

https://ria.ru/20240403/atom-1937580602.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, михаил мишустин, автоваз, lada vesta, авто