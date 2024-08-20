https://ria.ru/20240820/ekspert-1967231366.html

Эксперт рассказала, как выбрать увлажнитель воздуха

Эксперт рассказала, как выбрать увлажнитель воздуха - РИА Новости, 20.08.2024

Эксперт рассказала, как выбрать увлажнитель воздуха

При выборе увлажнителя воздуха нужно ориентироваться на площадь помещения - чем она больше, тем больше должен быть общий показатель производительности прибора,... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T08:19

2024-08-20T08:19

2024-08-20T08:19

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общество

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. При выборе увлажнителя воздуха нужно ориентироваться на площадь помещения - чем она больше, тем больше должен быть общий показатель производительности прибора, рассказала РИА Новости эксперт онлайн-гипермаркета "Всеинструменты.ру" Ника Кобылкина. "При выборе увлажнителя необходимо учитывать площадь помещения, в котором он будет использоваться. Производительность увлажнителя определяется количеством влаги, которое он выпускает в воздух за час. Для небольших комнат площадью до 10 кв.м подойдут модели с расходом до 100 г/ч, для средних помещений (до 20 кв.м) оптимальными будут устройства с производительностью 300-400 г/ч, а для больших пространств стоит выбрать увлажнители с производительностью от 500 г/ч", - отмечает она. На рынке представлены три типа увлажнителя - паровые, ультразвуковые и испарительные, разница между ними заключается в принципе работы, добавила Кобылкина. Так, паровые увлажнители очень шумные и потребляют больше воды, но они быстро и эффективно увлажняют воздух. Ультразвуковые работают почти бесшумно и потребляют мало энергии - вентилятор выпускает мелкие частицы воды в виде тумана. А испарительные увлажнители не только увлажняют, но и охлаждают воздух, предотвращая избыточное увлажнение и развитие плесени. Они стоят дороже и могут быть шумными. "Высокий уровень влажности может вызвать развитие плесени и грибка. Чтобы этого избежать, выбирайте модели с датчиком влажности и гидростатом, которые помогут контролировать уровень влажности в помещении. Важно также следить за направлением пара, чтобы он не попадал на стены, мебель и элементы интерьера, которые боятся влаги… Увлажнители не следует ставить на деревянные полы – под воздействием влаги паркет или ламинат могут со временем вздуться или растрескаться", - прокомментировала эксперт. Для того чтобы использование увлажнителя было безопасным, необходимо наливать в него очищенную воду, а также регулярно чистить резервуар для воды, чтобы избежать размножения бактерий.

https://ria.ru/20240217/voda-1927914742.html

https://ria.ru/20240412/vrediteli-1939506835.html

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