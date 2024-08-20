https://ria.ru/20240820/efimov-1967297923.html

Ефимов: с начала года в Новой Москве возвели пять торгово-бытовых объектов

Ефимов: с начала года в Новой Москве возвели пять торгово-бытовых объектов - РИА Новости, 20.08.2024

Ефимов: с начала года в Новой Москве возвели пять торгово-бытовых объектов

С начала года в Новой Москве возвели пять объектов торговли суммарной площадью более 18 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T14:07

2024-08-20T14:07

2024-08-20T14:07

москва

новая москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владимир жидкин

тинао

новомосковский административный округ

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941058143_0:54:2400:1404_1920x0_80_0_0_f899016eb4e0cbbee498155733222120.jpg

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. С начала года в Новой Москве возвели пять объектов торговли суммарной площадью более 18 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Троицкий и Новомосковский административные округа продолжают активно развиваться. Здесь возводят не только новое жилье, но и обеспечивают его развитой инфраструктурой. В этом помогает высокая инвестиционная привлекательность ТиНАО. С начала этого года здесь построили пять объектов торговли в шаговой доступности для жителей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.В сообщении уточняется, что строительство торговых объектов позволило сформировать новые рабочие места.Самый крупный из новых объектов – трехэтажный торгово-бытовой центр "Лайнер" на 15 тысяч "квадратов" в ЖК "Новые Ватутинки". Он разместился по адресу: Нововатутинский проспект, 6. В составе объекта - торговая галерея, супермаркет, магазины, ресторан, фитнес-клуб со спа-зонойЧто касается остальных объектов, то в деревне Рассказовка появился супермаркет, в поселке совхоза Крекшино возвели гостиницу более чем на 2 тысячи "квадратов". В Филимонковском реализован проект в сфере общепита, в Краснопахорском – торговый комплекс.Как отметил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, в ТинАО создают как крупные объекты, так и небольшие точки развития малого бизнеса."Для этого широко осваиваются придомовые территории, образующиеся в результате жилой застройки. Помимо магазинов, это пекарни, бытовые сервисы, медицинские центры, салоны красоты и многие другие объекты. Они уже дали городу более 25 тысяч дополнительных рабочих мест", – подчеркнул Жидкин.

https://ria.ru/20240820/efimov-1967201028.html

https://ria.ru/20240820/efimov-1967200706.html

москва

новая москва

тинао

новомосковский административный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, новая москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владимир жидкин, тинао, новомосковский административный округ, градостроительный комплекс москвы