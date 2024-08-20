https://ria.ru/20240820/efimov-1967297923.html
Ефимов: с начала года в Новой Москве возвели пять торгово-бытовых объектов
Ефимов: с начала года в Новой Москве возвели пять торгово-бытовых объектов - РИА Новости, 20.08.2024
Ефимов: с начала года в Новой Москве возвели пять торгово-бытовых объектов
С начала года в Новой Москве возвели пять объектов торговли суммарной площадью более 18 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T14:07
2024-08-20T14:07
2024-08-20T14:07
москва
новая москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владимир жидкин
тинао
новомосковский административный округ
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. С начала года в Новой Москве возвели пять объектов торговли суммарной площадью более 18 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Троицкий и Новомосковский административные округа продолжают активно развиваться. Здесь возводят не только новое жилье, но и обеспечивают его развитой инфраструктурой. В этом помогает высокая инвестиционная привлекательность ТиНАО. С начала этого года здесь построили пять объектов торговли в шаговой доступности для жителей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.В сообщении уточняется, что строительство торговых объектов позволило сформировать новые рабочие места.Самый крупный из новых объектов – трехэтажный торгово-бытовой центр "Лайнер" на 15 тысяч "квадратов" в ЖК "Новые Ватутинки". Он разместился по адресу: Нововатутинский проспект, 6. В составе объекта - торговая галерея, супермаркет, магазины, ресторан, фитнес-клуб со спа-зонойЧто касается остальных объектов, то в деревне Рассказовка появился супермаркет, в поселке совхоза Крекшино возвели гостиницу более чем на 2 тысячи "квадратов". В Филимонковском реализован проект в сфере общепита, в Краснопахорском – торговый комплекс.Как отметил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, в ТинАО создают как крупные объекты, так и небольшие точки развития малого бизнеса."Для этого широко осваиваются придомовые территории, образующиеся в результате жилой застройки. Помимо магазинов, это пекарни, бытовые сервисы, медицинские центры, салоны красоты и многие другие объекты. Они уже дали городу более 25 тысяч дополнительных рабочих мест", – подчеркнул Жидкин.
https://ria.ru/20240820/efimov-1967201028.html
https://ria.ru/20240820/efimov-1967200706.html
москва
новая москва
тинао
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, новая москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владимир жидкин, тинао, новомосковский административный округ, градостроительный комплекс москвы
Москва, Новая Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владимир Жидкин, ТиНАО, Новомосковский административный округ, Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. С начала года в Новой Москве возвели пять объектов торговли суммарной площадью более 18 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Троицкий и Новомосковский административные округа
продолжают активно развиваться. Здесь возводят не только новое жилье, но и обеспечивают его развитой инфраструктурой. В этом помогает высокая инвестиционная привлекательность ТиНАО
. С начала этого года здесь построили пять объектов торговли в шаговой доступности для жителей", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
В сообщении уточняется, что строительство торговых объектов позволило сформировать новые рабочие места.
Самый крупный из новых объектов – трехэтажный торгово-бытовой центр "Лайнер" на 15 тысяч "квадратов" в ЖК "Новые Ватутинки". Он разместился по адресу: Нововатутинский проспект, 6. В составе объекта - торговая галерея, супермаркет, магазины, ресторан, фитнес-клуб со спа-зоной
Что касается остальных объектов, то в деревне Рассказовка появился супермаркет, в поселке совхоза Крекшино возвели гостиницу более чем на 2 тысячи "квадратов". В Филимонковском реализован проект в сфере общепита, в Краснопахорском – торговый комплекс.
Как отметил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин
, в ТинАО создают как крупные объекты, так и небольшие точки развития малого бизнеса.
"Для этого широко осваиваются придомовые территории, образующиеся в результате жилой застройки. Помимо магазинов, это пекарни, бытовые сервисы, медицинские центры, салоны красоты и многие другие объекты. Они уже дали городу более 25 тысяч дополнительных рабочих мест", – подчеркнул Жидкин.