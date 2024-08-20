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В США заявили о вторжении НАТО в Россию
В США заявили о вторжении НАТО в Россию - РИА Новости, 20.08.2024
В США заявили о вторжении НАТО в Россию
НАТО фактически вторглась на территорию Курской области через Украину, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T15:09
2024-08-20T15:09
2024-08-20T19:18
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. НАТО фактически вторглась на территорию Курской области через Украину, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Это вторжение Запада, НАТО и США в Россию. Мы ввели наши войска — наши прокси-войска в Россию", — утверждает он.Для определения того, что случится с Украиной, аналитик призвал представить альтернативную ситуацию, в которой мексиканские войска при поддержке России вторглись бы на территорию США."Мы бы рассматривали это как акт войны, не военной спецоперации, а войны. Мы бы начали уничтожать Мексику", — отметил Джонсон.Чтобы лучше понимать участь Украины, эксперт также напомнил об огромном военном и экономическом потенциале России, который намного превосходит возможности США и ЕС по снабжению киевского режима оружием.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова, операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием.
https://ria.ru/20240820/vsu-1967361037.html
https://ria.ru/20240820/ukraina-1967382755.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, НАТО, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Курская область, Киев, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Евросоюз
В США заявили о вторжении НАТО в Россию
Джонсон: НАТО вторглась на территорию России