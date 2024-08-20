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В США заявили о вторжении НАТО в Россию - РИА Новости, 20.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:09 20.08.2024 (обновлено: 19:18 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/dzhonson-1967337841.html
В США заявили о вторжении НАТО в Россию
В США заявили о вторжении НАТО в Россию - РИА Новости, 20.08.2024
В США заявили о вторжении НАТО в Россию
НАТО фактически вторглась на территорию Курской области через Украину, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T15:09
2024-08-20T19:18
специальная военная операция на украине
в мире
сша
нато
россия
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. НАТО фактически вторглась на территорию Курской области через Украину, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."Это вторжение Запада, НАТО и США в Россию. Мы ввели наши войска — наши прокси-войска в Россию", — утверждает он.Для определения того, что случится с Украиной, аналитик призвал представить альтернативную ситуацию, в которой мексиканские войска при поддержке России вторглись бы на территорию США."Мы бы рассматривали это как акт войны, не военной спецоперации, а войны. Мы бы начали уничтожать Мексику", — отметил Джонсон.Чтобы лучше понимать участь Украины, эксперт также напомнил об огромном военном и экономическом потенциале России, который намного превосходит возможности США и ЕС по снабжению киевского режима оружием.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова, операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием.
https://ria.ru/20240820/vsu-1967361037.html
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в мире, сша, нато, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, курская область, киев, центральное разведывательное управление (цру), евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, НАТО, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Курская область, Киев, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Евросоюз
В США заявили о вторжении НАТО в Россию

Джонсон: НАТО вторглась на территорию России

© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. ArmyАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. Army
Американские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. НАТО фактически вторглась на территорию Курской области через Украину, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"Это вторжение Запада, НАТО и США в Россию. Мы ввели наши войска — наши прокси-войска в Россию", — утверждает он.
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Для определения того, что случится с Украиной, аналитик призвал представить альтернативную ситуацию, в которой мексиканские войска при поддержке России вторглись бы на территорию США.
«
"Мы бы рассматривали это как акт войны, не военной спецоперации, а войны. Мы бы начали уничтожать Мексику", — отметил Джонсон.
Чтобы лучше понимать участь Украины, эксперт также напомнил об огромном военном и экономическом потенциале России, который намного превосходит возможности США и ЕС по снабжению киевского режима оружием.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Их продвижение удалось остановить. По словам замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова, операция украинских вооруженных формирований курируется западным командованием.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАНАТОРоссияУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныКурская областьКиевЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Евросоюз
 
 
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