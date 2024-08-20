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В Крыму открыли новую дорогу в обход города Саки и центра Евпатории - РИА Новости, 20.08.2024
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12:31 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/doroga-1967280751.html
В Крыму открыли новую дорогу в обход города Саки и центра Евпатории
В Крыму открыли новую дорогу в обход города Саки и центра Евпатории - РИА Новости, 20.08.2024
В Крыму открыли новую дорогу в обход города Саки и центра Евпатории
Новая четрехполосная дорога протяженностью более 60 километров от Симферополя до западного побережья Крыма в Симферополь-Евпатория-Мирный, проложенная в обход... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T12:31
2024-08-20T12:31
общество
жкх
симферополь
евпатория
саки (крым)
сергей аксенов (политик)
владимир путин
вада
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Новая четрехполосная дорога протяженностью более 60 километров от Симферополя до западного побережья Крыма в Симферополь-Евпатория-Мирный, проложенная в обход города Саки и центра Евпатории, открыта на полуострове, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Новая автодорога Симферополь – Евпатория – Мирный связывает Симферополь с северо-западным побережьем Крымского полуострова и является ответвлением от трассы А-291 "Таврида" Керчь – Симферополь – Севастополь. Он проложена по новому маршруту, в обход города Саки и центр Евпатории, что позволяет существенно сократить время пути к морю. "Шикарная дорога на самом деле , позволит ускорить доезд до морского побережья, для гостей в первую очередь. Дорога позволит разрядить ситуацию, пробки. Дорога открывается прямо сегодня" , - сказал журналистам Аксенов. Он попросил автомобилистов не нарушать правила и не превышать разрешенную скорость. Подрядчик строительства новой дороги – компания "ВАД", строившая трассу "Таврида" в Крыму. Аксенов поблагодарил президента России Владимира Путина, который поддержал проект строительства дороги, правительство России и коллектив компании-подрядчика. Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный с обходом озера Сасык-Сиваш велось с 2021 до 2024 года. Почти вся дорога первой категории и четырехполосном исполнении, общая протяженность более 60 километров, построено 8 транспортных развязок и 17 путепроводов. Стоимость строительства дороги – 48,2 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20240806/krym-1964518933.html
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общество, жкх, симферополь, евпатория, саки (крым), сергей аксенов (политик), владимир путин, вада
Общество, ЖКХ, Симферополь, Евпатория, Саки (Крым), Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин, ВАДА
В Крыму открыли новую дорогу в обход города Саки и центра Евпатории

Аксенов: новая дорога от Симферополя до западного побережья Крыма открыта

© Фото : Аксёнов Z 82/TelegramОткрытие новой дороги в обход города Саки и центра Евпатории
Открытие новой дороги в обход города Саки и центра Евпатории - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Фото : Аксёнов Z 82/Telegram
Открытие новой дороги в обход города Саки и центра Евпатории
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Новая четрехполосная дорога протяженностью более 60 километров от Симферополя до западного побережья Крыма в Симферополь-Евпатория-Мирный, проложенная в обход города Саки и центра Евпатории, открыта на полуострове, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Новая автодорога Симферополь – Евпатория – Мирный связывает Симферополь с северо-западным побережьем Крымского полуострова и является ответвлением от трассы А-291 "Таврида" Керчь – Симферополь – Севастополь. Он проложена по новому маршруту, в обход города Саки и центр Евпатории, что позволяет существенно сократить время пути к морю.
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"Шикарная дорога на самом деле , позволит ускорить доезд до морского побережья, для гостей в первую очередь. Дорога позволит разрядить ситуацию, пробки. Дорога открывается прямо сегодня" , - сказал журналистам Аксенов.
Он попросил автомобилистов не нарушать правила и не превышать разрешенную скорость.
Подрядчик строительства новой дороги – компания "ВАД", строившая трассу "Таврида" в Крыму. Аксенов поблагодарил президента России Владимира Путина, который поддержал проект строительства дороги, правительство России и коллектив компании-подрядчика.
Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный с обходом озера Сасык-Сиваш велось с 2021 до 2024 года. Почти вся дорога первой категории и четырехполосном исполнении, общая протяженность более 60 километров, построено 8 транспортных развязок и 17 путепроводов. Стоимость строительства дороги – 48,2 миллиардов рублей.
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ОбществоЖКХСимферопольЕвпаторияСаки (Крым)Сергей Аксенов (политик)Владимир ПутинВАДА
 
 
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