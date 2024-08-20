https://ria.ru/20240820/donetsk-1967328706.html

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 20.08.2024

ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска выпустили 17 снарядов калибра 155 миллиметров по двум районам Донецка, сообщило во вторник в Telegram-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T14:38

2024-08-20T14:38

2024-08-20T14:38

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

нато

россия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов калибра 155 миллиметров по двум районам Донецка, сообщило во вторник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.00 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155-мм.", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что с 9.00 до 13.40 мск было выпущено еще 12 снарядов по этому же району и два – по Кировскому району города. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240820/minoborony-1967296816.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

россия

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донецк, донецкая народная республика, нато, россия, вооруженные силы украины