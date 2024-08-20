ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска выпустили 17 натовских снарядов по двум районам Донецка
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов калибра 155 миллиметров по двум районам Донецка, сообщило во вторник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.00 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155-мм.", - говорится в сообщении представительства.
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Отмечается, что с 9.00 до 13.40 мск было выпущено еще 12 снарядов по этому же району и два – по Кировскому району города.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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