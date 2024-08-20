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При атаке дрона ВСУ на Донецк пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 20.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:05 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/donetsk-1967295981.html
При атаке дрона ВСУ на Донецк пострадали два мирных жителя
При атаке дрона ВСУ на Донецк пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 20.08.2024
При атаке дрона ВСУ на Донецк пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя ранены в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщило во вторник в Telegram-канале... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:05
2024-08-20T13:05
специальная военная операция на украине
кировский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донецк
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщило во вторник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Город Донецк (Кировский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ранены мужчина 1980 года рождения и женщина 1989 года рождения", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, в 11.00 ВСУ атаковали с применением беспилотника указанный район Донецка, сбросив один боеприпас. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20231108/obstrel-1908238291.html
кировский район
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кировский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донецк, Россия, Происшествия
При атаке дрона ВСУ на Донецк пострадали два мирных жителя

В Кировском районе Донецка два человека пострадали при сбросе боеприпаса с БПЛА

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщило во вторник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Город Донецк (Кировский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ранены мужчина 1980 года рождения и женщина 1989 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
По данным ведомства, в 11.00 ВСУ атаковали с применением беспилотника указанный район Донецка, сбросив один боеприпас.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеКировский районДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонецкРоссияПроисшествия
 
 
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