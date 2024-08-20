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При атаке дрона ВСУ на Донецк пострадали два мирных жителя

При атаке дрона ВСУ на Донецк пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 20.08.2024

При атаке дрона ВСУ на Донецк пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя ранены в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщило во вторник в Telegram-канале... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T13:05

2024-08-20T13:05

2024-08-20T13:05

специальная военная операция на украине

кировский район

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донецк

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщило во вторник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Город Донецк (Кировский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ранены мужчина 1980 года рождения и женщина 1989 года рождения", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, в 11.00 ВСУ атаковали с применением беспилотника указанный район Донецка, сбросив один боеприпас. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20231108/obstrel-1908238291.html

кировский район

донецкая народная республика

донецк

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кировский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк, россия, происшествия