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При атаке дрона ВСУ на Донецк пострадали два мирных жителя
При атаке дрона ВСУ на Донецк пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 20.08.2024
При атаке дрона ВСУ на Донецк пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя ранены в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщило во вторник в Telegram-канале... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:05
2024-08-20T13:05
2024-08-20T13:05
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Два мирных жителя ранены в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Кировском районе Донецка, сообщило во вторник в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Город Донецк (Кировский район): в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата ранены мужчина 1980 года рождения и женщина 1989 года рождения", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, в 11.00 ВСУ атаковали с применением беспилотника указанный район Донецка, сбросив один боеприпас. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донецк, Россия, Происшествия
При атаке дрона ВСУ на Донецк пострадали два мирных жителя
В Кировском районе Донецка два человека пострадали при сбросе боеприпаса с БПЛА