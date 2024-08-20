https://ria.ru/20240820/donetsk-1967231695.html

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 20.08.2024

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска утром обстреляли Петровский район Донецка, выпустив за два часа семь снарядов калибра 155 миллиметров, включая кассетные, сообщило во вторник... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T08:22

2024-08-20T08:22

2024-08-20T08:22

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 авг – РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Петровский район Донецка, выпустив за два часа семь снарядов калибра 155 миллиметров, включая кассетные, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.45 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибром 155 мм… 06.00 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный). 07.45 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины