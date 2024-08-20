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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 20.08.2024
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска утром обстреляли Петровский район Донецка, выпустив за два часа семь снарядов калибра 155 миллиметров, включая кассетные, сообщило во вторник... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T08:22
2024-08-20T08:22
2024-08-20T08:22
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ДОНЕЦК, 20 авг – РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Петровский район Донецка, выпустив за два часа семь снарядов калибра 155 миллиметров, включая кассетные, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.45 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибром 155 мм… 06.00 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный). 07.45 – населенный пункт Кураховка – город Донецк (Петровский район): 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ за 2 часа выпустили 7 натовских снарядов по Донецку