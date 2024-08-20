https://ria.ru/20240820/dobrovoltsy-1967426694.html

Путин обратился к добровольцам, готовящимся к отправке в зону СВО

Путин обратился к добровольцам, готовящимся к отправке в зону СВО - РИА Новости, 20.08.2024

Путин обратился к добровольцам, готовящимся к отправке в зону СВО

Россия будет непобедима, пока у нее есть добровольцы, не жалеющие себя ради Родины, заявил президент Владимир Путин на встрече с будущими участниками СВО,... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T22:02

2024-08-20T22:02

2024-08-20T22:53

специальная военная операция на украине

безопасность

владимир путин

россия

гудермес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967426555_0:93:3311:1955_1920x0_80_0_0_a0200f36a3e2a493acc49b64b6970b9f.jpg

ГУДЕРМЕС (Чеченская Республика), 20 авг — РИА Новости. Россия будет непобедима, пока у нее есть добровольцы, не жалеющие себя ради Родины, заявил президент Владимир Путин на встрече с будущими участниками СВО, проходящими подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе."В разные времена — даже в самые сложные — находились такие люди, как вы, которые не жалели себя ради Родины и будущего нашего народа. <...> Пока у нас есть такие мужчины, мы точно совершенно, абсолютно непобедимы", — подчеркнул глава государства.По его словам, решившие отправиться в зону спецоперации добровольцы уже победили, переступив определенный рубеж."Одно дело здесь в тире стрелять, а другое — подвергать жизнь и здоровье опасности. Но у вас есть внутренняя потребность защищать Отечество и мужество принять такое решение. <...> Мы живем для того, чтобы она (Россия. — Прим. ред.) была сильной, чтобы наши дети, внуки чувствовали себя уверенно на собственной земле", — сказал Путин.Президент поблагодарил добровольцев и пожелал им удачи.Во вторник вечером российский лидер прибыл в Чечню, где посетил Российский университет спецназа. Там проходят подготовку те, кто в ближайшее время отправятся в зону СВО, и те, кто неоднократно участвовали в спецоперации.С февраля 2022 года через это учреждение прошли более 18,6 тысячи добровольцев. Для них разработали ускоренные курсы, охватывающие тактику, физическую и медицинскую подготовку, психологическую устойчивость и многое другое.

https://ria.ru/20240807/minoborony-1964633946.html

россия

гудермес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разговор Путина с добровольцами Разговор Путина с добровольцами 2024-08-20T22:02 true PT1M21S

Путин в Российском университете спецназа в Гудермесе Путин в Российском университете спецназа в Гудермесе 2024-08-20T22:02 true PT0M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, владимир путин, россия, гудермес