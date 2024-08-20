https://ria.ru/20240820/dobrovoltsy-1967426694.html
Путин обратился к добровольцам, готовящимся к отправке в зону СВО
Путин обратился к добровольцам, готовящимся к отправке в зону СВО - РИА Новости, 20.08.2024
Путин обратился к добровольцам, готовящимся к отправке в зону СВО
Россия будет непобедима, пока у нее есть добровольцы, не жалеющие себя ради Родины, заявил президент Владимир Путин на встрече с будущими участниками СВО,... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T22:02
2024-08-20T22:02
2024-08-20T22:53
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безопасность
владимир путин
россия
гудермес
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ГУДЕРМЕС (Чеченская Республика), 20 авг — РИА Новости. Россия будет непобедима, пока у нее есть добровольцы, не жалеющие себя ради Родины, заявил президент Владимир Путин на встрече с будущими участниками СВО, проходящими подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе."В разные времена — даже в самые сложные — находились такие люди, как вы, которые не жалели себя ради Родины и будущего нашего народа. <...> Пока у нас есть такие мужчины, мы точно совершенно, абсолютно непобедимы", — подчеркнул глава государства.По его словам, решившие отправиться в зону спецоперации добровольцы уже победили, переступив определенный рубеж."Одно дело здесь в тире стрелять, а другое — подвергать жизнь и здоровье опасности. Но у вас есть внутренняя потребность защищать Отечество и мужество принять такое решение. <...> Мы живем для того, чтобы она (Россия. — Прим. ред.) была сильной, чтобы наши дети, внуки чувствовали себя уверенно на собственной земле", — сказал Путин.Президент поблагодарил добровольцев и пожелал им удачи.Во вторник вечером российский лидер прибыл в Чечню, где посетил Российский университет спецназа. Там проходят подготовку те, кто в ближайшее время отправятся в зону СВО, и те, кто неоднократно участвовали в спецоперации.С февраля 2022 года через это учреждение прошли более 18,6 тысячи добровольцев. Для них разработали ускоренные курсы, охватывающие тактику, физическую и медицинскую подготовку, психологическую устойчивость и многое другое.
https://ria.ru/20240807/minoborony-1964633946.html
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Разговор Путина с добровольцами
Разговор Путина с добровольцами
2024-08-20T22:02
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Путин в Российском университете спецназа в Гудермесе
Путин в Российском университете спецназа в Гудермесе
2024-08-20T22:02
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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безопасность, владимир путин, россия, гудермес
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Владимир Путин, Россия, Гудермес
Путин обратился к добровольцам, готовящимся к отправке в зону СВО
Путин: Россия будет непобедима, пока у нее есть такие добровольцы
ГУДЕРМЕС (Чеченская Республика), 20 авг — РИА Новости. Россия будет непобедима, пока у нее есть добровольцы, не жалеющие себя ради Родины, заявил президент Владимир Путин на встрече с будущими участниками СВО, проходящими подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе.
"В разные времена — даже в самые сложные — находились такие люди, как вы, которые не жалели себя ради Родины и будущего нашего народа. <...> Пока у нас есть такие мужчины, мы точно совершенно, абсолютно непобедимы", — подчеркнул глава государства.
По его словам, решившие отправиться в зону спецоперации добровольцы уже победили, переступив определенный рубеж.
"Одно дело здесь в тире стрелять, а другое — подвергать жизнь и здоровье опасности. Но у вас есть внутренняя потребность защищать Отечество и мужество принять такое решение. <...> Мы живем для того, чтобы она (Россия. — Прим. ред.) была сильной, чтобы наши дети, внуки чувствовали себя уверенно на собственной земле", — сказал Путин.
Президент поблагодарил добровольцев и пожелал им удачи.
Во вторник вечером российский лидер прибыл в Чечню, где посетил Российский университет спецназа. Там проходят подготовку те, кто в ближайшее время отправятся в зону СВО, и те, кто неоднократно участвовали в спецоперации.
С февраля 2022 года через это учреждение прошли более 18,6 тысячи добровольцев. Для них разработали ускоренные курсы, охватывающие тактику, физическую и медицинскую подготовку, психологическую устойчивость и многое другое.