https://ria.ru/20240820/deti-1967369368.html

Львова-Белова рассказала о состоянии детей, пострадавших в Курской области

Львова-Белова рассказала о состоянии детей, пострадавших в Курской области - РИА Новости, 20.08.2024

Львова-Белова рассказала о состоянии детей, пострадавших в Курской области

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что ещё двух детей, пострадавших в Курской области при массовых обстрелах ВСУ,... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T16:47

2024-08-20T16:47

2024-08-20T16:50

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курская область

москва

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что ещё двух детей, пострадавших в Курской области при массовых обстрелах ВСУ, выписали из больниц, состояние троих детей в клиниках в Москве стабилизировалось."Неделя начинается с хороших новостей — из больниц выписали ещё двух детей, пострадавших в Курской области при массовых обстрелах ВСУ. Состояние трёх детей, остающихся на лечении в столичных федеральных клиниках, стабилизировалось", - сообщила Львова-Белова в своем Telegram-канале.Детский омбудсмен также рассказала, что для большой семьи, которой ранее её аппарат помог переехать в Москву, сняли дом площадью 250 квадратных метров."Взяли на сопровождение четыре семьи с детьми с инвалидностью и паллиативным статусом. Помогаем им с размещением и приобретением всего необходимого. Одной из мам поможем купить прогулочную коляску и стульчик для купания, содействуем в получении пособий. Прорабатываем и другие просьбы многодетных семей", - отметила она.Кроме того, Львова-Белова поможет детям Курской области подготовиться к учебному году в связи с временным переходом на дистанционное обучение.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

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курская область, москва, вооруженные силы украины, происшествия