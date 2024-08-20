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Львова-Белова рассказала о состоянии детей, пострадавших в Курской области - РИА Новости, 20.08.2024
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16:47 20.08.2024 (обновлено: 16:50 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/deti-1967369368.html
Львова-Белова рассказала о состоянии детей, пострадавших в Курской области
Львова-Белова рассказала о состоянии детей, пострадавших в Курской области - РИА Новости, 20.08.2024
Львова-Белова рассказала о состоянии детей, пострадавших в Курской области
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что ещё двух детей, пострадавших в Курской области при массовых обстрелах ВСУ,... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T16:47
2024-08-20T16:50
специальная военная операция на украине
курская область
москва
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что ещё двух детей, пострадавших в Курской области при массовых обстрелах ВСУ, выписали из больниц, состояние троих детей в клиниках в Москве стабилизировалось."Неделя начинается с хороших новостей — из больниц выписали ещё двух детей, пострадавших в Курской области при массовых обстрелах ВСУ. Состояние трёх детей, остающихся на лечении в столичных федеральных клиниках, стабилизировалось", - сообщила Львова-Белова в своем Telegram-канале.Детский омбудсмен также рассказала, что для большой семьи, которой ранее её аппарат помог переехать в Москву, сняли дом площадью 250 квадратных метров."Взяли на сопровождение четыре семьи с детьми с инвалидностью и паллиативным статусом. Помогаем им с размещением и приобретением всего необходимого. Одной из мам поможем купить прогулочную коляску и стульчик для купания, содействуем в получении пособий. Прорабатываем и другие просьбы многодетных семей", - отметила она.Кроме того, Львова-Белова поможет детям Курской области подготовиться к учебному году в связи с временным переходом на дистанционное обучение.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
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курская область, москва, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Москва, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Львова-Белова рассказала о состоянии детей, пострадавших в Курской области

Львова-Белова: еще 2 детей выписали из больницы после обстрела Курской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что ещё двух детей, пострадавших в Курской области при массовых обстрелах ВСУ, выписали из больниц, состояние троих детей в клиниках в Москве стабилизировалось.
"Неделя начинается с хороших новостей — из больниц выписали ещё двух детей, пострадавших в Курской области при массовых обстрелах ВСУ. Состояние трёх детей, остающихся на лечении в столичных федеральных клиниках, стабилизировалось", - сообщила Львова-Белова в своем Telegram-канале.
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Детский омбудсмен также рассказала, что для большой семьи, которой ранее её аппарат помог переехать в Москву, сняли дом площадью 250 квадратных метров.
"Взяли на сопровождение четыре семьи с детьми с инвалидностью и паллиативным статусом. Помогаем им с размещением и приобретением всего необходимого. Одной из мам поможем купить прогулочную коляску и стульчик для купания, содействуем в получении пособий. Прорабатываем и другие просьбы многодетных семей", - отметила она.
Кроме того, Львова-Белова поможет детям Курской области подготовиться к учебному году в связи с временным переходом на дистанционное обучение.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьМоскваВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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