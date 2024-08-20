https://ria.ru/20240820/delo-1967338844.html

На Алтае завели дело после исчезновения двух человек на горе Синюха

На Алтае завели дело после исчезновения двух человек на горе Синюха - РИА Новости, 20.08.2024

На Алтае завели дело после исчезновения двух человек на горе Синюха

Уголовное дело об убийстве возбудили в Алтайском крае после исчезновения двух человек на горе Синюха, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T15:10

2024-08-20T15:10

2024-08-20T15:10

происшествия

россия

алтайский край

рубцовский район

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

БАРНАУЛ, 20 авг – РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбудили в Алтайском крае после исчезновения двух человек на горе Синюха, сообщили в СУСК РФ по региону. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) по факту безвестного исчезновения жителей Рубцовского района Кузнецова Алексея Александровича, 21.11.2004 года рождения, и Черкасовой Елизаветы Константиновны, 24.03.2005 года рождения. По данным следствия, днем 17 августа 2024 года пропавшие со своими родственниками прибыли к подножию горы Синюха, которая расположена на территории Курьинского района, для совместного проведения досуга. Около 17.00 часов они вдвоем решили осуществить подъем на гору Синюха и до настоящего времени их местонахождение не установлено", - говорится в сообщении. Отмечается, что после получения сообщения о безвестном исчезновении для осмотра места происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователя СК и оперативных сотрудников полиции. При этом криминальных следов, в том числе следов борьбы и волочения, обнаружено не было. "В настоящее время в районе поиска работают оперативные службы, спасатели, волонтеры, использующие беспилотные летательные аппараты с тепловизором. В рамках уголовного дела следователями регионального СК проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - подчёркивают в СУСК.

https://ria.ru/20240701/primore-1956541662.html

россия

алтайский край

рубцовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, алтайский край, рубцовский район, следственный комитет россии (ск рф)