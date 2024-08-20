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На Алтае завели дело после исчезновения двух человек на горе Синюха - РИА Новости, 20.08.2024
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15:10 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/delo-1967338844.html
На Алтае завели дело после исчезновения двух человек на горе Синюха
На Алтае завели дело после исчезновения двух человек на горе Синюха - РИА Новости, 20.08.2024
На Алтае завели дело после исчезновения двух человек на горе Синюха
Уголовное дело об убийстве возбудили в Алтайском крае после исчезновения двух человек на горе Синюха, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T15:10
2024-08-20T15:10
происшествия
россия
алтайский край
рубцовский район
следственный комитет россии (ск рф)
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БАРНАУЛ, 20 авг – РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбудили в Алтайском крае после исчезновения двух человек на горе Синюха, сообщили в СУСК РФ по региону. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) по факту безвестного исчезновения жителей Рубцовского района Кузнецова Алексея Александровича, 21.11.2004 года рождения, и Черкасовой Елизаветы Константиновны, 24.03.2005 года рождения. По данным следствия, днем 17 августа 2024 года пропавшие со своими родственниками прибыли к подножию горы Синюха, которая расположена на территории Курьинского района, для совместного проведения досуга. Около 17.00 часов они вдвоем решили осуществить подъем на гору Синюха и до настоящего времени их местонахождение не установлено", - говорится в сообщении. Отмечается, что после получения сообщения о безвестном исчезновении для осмотра места происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователя СК и оперативных сотрудников полиции. При этом криминальных следов, в том числе следов борьбы и волочения, обнаружено не было. "В настоящее время в районе поиска работают оперативные службы, спасатели, волонтеры, использующие беспилотные летательные аппараты с тепловизором. В рамках уголовного дела следователями регионального СК проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - подчёркивают в СУСК.
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россия
алтайский край
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происшествия, россия, алтайский край, рубцовский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Алтайский край, Рубцовский район, Следственный комитет России (СК РФ)
На Алтае завели дело после исчезновения двух человек на горе Синюха

На Алтае завели дело об убийстве после исчезновения двух человек на горе Синюха

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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БАРНАУЛ, 20 авг – РИА Новости. Уголовное дело об убийстве возбудили в Алтайском крае после исчезновения двух человек на горе Синюха, сообщили в СУСК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) по факту безвестного исчезновения жителей Рубцовского района Кузнецова Алексея Александровича, 21.11.2004 года рождения, и Черкасовой Елизаветы Константиновны, 24.03.2005 года рождения. По данным следствия, днем 17 августа 2024 года пропавшие со своими родственниками прибыли к подножию горы Синюха, которая расположена на территории Курьинского района, для совместного проведения досуга. Около 17.00 часов они вдвоем решили осуществить подъем на гору Синюха и до настоящего времени их местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после получения сообщения о безвестном исчезновении для осмотра места происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователя СК и оперативных сотрудников полиции. При этом криминальных следов, в том числе следов борьбы и волочения, обнаружено не было.
"В настоящее время в районе поиска работают оперативные службы, спасатели, волонтеры, использующие беспилотные летательные аппараты с тепловизором. В рамках уголовного дела следователями регионального СК проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - подчёркивают в СУСК.
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ПроисшествияРоссияАлтайский крайРубцовский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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