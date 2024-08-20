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В полиции Чикаго заявили о полном контроле в районе съезда демократов - РИА Новости, 20.08.2024
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02:43 20.08.2024 (обновлено: 03:39 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/chikago-1967212391.html
В полиции Чикаго заявили о полном контроле в районе съезда демократов
В полиции Чикаго заявили о полном контроле в районе съезда демократов - РИА Новости, 20.08.2024
В полиции Чикаго заявили о полном контроле в районе съезда демократов
Правоохранительные органы США полностью контролируют обстановку в районе проведения съезда Демократической партии в Чикаго после недавних попыток нарушить... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T02:43
2024-08-20T03:39
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ЧИКАГО, 20 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы США полностью контролируют обстановку в районе проведения съезда Демократической партии в Чикаго после недавних попыток нарушить общественный порядок, необходимости в усилении присутствия полиции нет, сообщил РИА Новости представитель местных силовых структур, обеспечивающих безопасность на период мероприятия."На текущий момент ситуация полностью под контролем. Попытки нарушить общественный порядок и прорвать ограждения были сорваны, и необходимости в усилении присутствия полиции на месте нет", - сказал представитель правоохранительных органов Чикаго.Ранее днем полицейские оттеснили протестующих от второй линии металлических ограждений, отделяющих участников массовой протестной акции от площадки проведения съезда Демпартии. При этом несколько человек были задержаны.
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в мире, чикаго, сша
В мире, Чикаго, США
В полиции Чикаго заявили о полном контроле в районе съезда демократов

Полиция Чикаго: силовики полностью контролируют обстановку на съезде демократов

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции США
Сотрудники ФБР и полиции США - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Сотрудники ФБР и полиции США. Архивное фото
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ЧИКАГО, 20 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы США полностью контролируют обстановку в районе проведения съезда Демократической партии в Чикаго после недавних попыток нарушить общественный порядок, необходимости в усилении присутствия полиции нет, сообщил РИА Новости представитель местных силовых структур, обеспечивающих безопасность на период мероприятия.
"На текущий момент ситуация полностью под контролем. Попытки нарушить общественный порядок и прорвать ограждения были сорваны, и необходимости в усилении присутствия полиции на месте нет", - сказал представитель правоохранительных органов Чикаго.
Ранее днем полицейские оттеснили протестующих от второй линии металлических ограждений, отделяющих участников массовой протестной акции от площадки проведения съезда Демпартии. При этом несколько человек были задержаны.
 
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