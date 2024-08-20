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В полиции Чикаго заявили о полном контроле в районе съезда демократов

В полиции Чикаго заявили о полном контроле в районе съезда демократов - РИА Новости, 20.08.2024

В полиции Чикаго заявили о полном контроле в районе съезда демократов

Правоохранительные органы США полностью контролируют обстановку в районе проведения съезда Демократической партии в Чикаго после недавних попыток нарушить... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T02:43

2024-08-20T02:43

2024-08-20T03:39

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ЧИКАГО, 20 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы США полностью контролируют обстановку в районе проведения съезда Демократической партии в Чикаго после недавних попыток нарушить общественный порядок, необходимости в усилении присутствия полиции нет, сообщил РИА Новости представитель местных силовых структур, обеспечивающих безопасность на период мероприятия."На текущий момент ситуация полностью под контролем. Попытки нарушить общественный порядок и прорвать ограждения были сорваны, и необходимости в усилении присутствия полиции на месте нет", - сказал представитель правоохранительных органов Чикаго.Ранее днем полицейские оттеснили протестующих от второй линии металлических ограждений, отделяющих участников массовой протестной акции от площадки проведения съезда Демпартии. При этом несколько человек были задержаны.

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в мире, чикаго, сша