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В Чикаго протестующие пытаются прорваться к съезду демократов - РИА Новости, 20.08.2024
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00:54 20.08.2024 (обновлено: 01:07 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/chikago-1967208374.html
В Чикаго протестующие пытаются прорваться к съезду демократов
В Чикаго протестующие пытаются прорваться к съезду демократов - РИА Новости, 20.08.2024
В Чикаго протестующие пытаются прорваться к съезду демократов
Участники массовой протестной акции пытаются прорваться через ограждения, отделяющие их от площадки проведения национального съезда Демократической партии США в РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T00:54
2024-08-20T01:07
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ЧИКАГО (США), 20 авг - РИА Новости. Участники массовой протестной акции пытаются прорваться через ограждения, отделяющие их от площадки проведения национального съезда Демократической партии США в Чикаго, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Части участников демонстрации удалось перелезть через первую из двух линий ограждений, где они оказались лицом к лицу с сотрудниками правоохранительных органов. Остальная часть продолжает находиться за внешним периметром, предпринимая попытку раскачать и повалить установленные для защиты металлические конструкции.В эти минуты правоохранители вытесняют проникших через ограждения демонстрантов, они облачены в защитное снаряжение. В небе над местом событий кружит полицейский вертолет.
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чикаго, в мире, сша
Чикаго, В мире, США
В Чикаго протестующие пытаются прорваться к съезду демократов

Участники демонстрации в Чикаго пытаются прорваться к месту съезда демократов

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПодготовка к Национальному съезду Демократической партии США в Чикаго
Подготовка к Национальному съезду Демократической партии США в Чикаго - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Подготовка к Национальному съезду Демократической партии США в Чикаго
Читать ria.ru в
ЧИКАГО (США), 20 авг - РИА Новости. Участники массовой протестной акции пытаются прорваться через ограждения, отделяющие их от площадки проведения национального съезда Демократической партии США в Чикаго, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Части участников демонстрации удалось перелезть через первую из двух линий ограждений, где они оказались лицом к лицу с сотрудниками правоохранительных органов. Остальная часть продолжает находиться за внешним периметром, предпринимая попытку раскачать и повалить установленные для защиты металлические конструкции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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В эти минуты правоохранители вытесняют проникших через ограждения демонстрантов, они облачены в защитное снаряжение. В небе над местом событий кружит полицейский вертолет.
 
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