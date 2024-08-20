https://ria.ru/20240820/chehija-1967279013.html

Минобороны Чехии назвало источник средств для закупках снарядов для Украины

Минобороны Чехии назвало источник средств для закупках снарядов для Украины - РИА Новости, 20.08.2024

Минобороны Чехии назвало источник средств для закупках снарядов для Украины

При финансировании закупок боеприпасов для Украины теперь Чехия сможет использовать замороженные средства Центробанка РФ, замороженных в странах ЕС, сообщила во РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T12:14

2024-08-20T12:14

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ПРАГА, 20 авг - РИА Новости. При финансировании закупок боеприпасов для Украины теперь Чехия сможет использовать замороженные средства Центробанка РФ, замороженных в странах ЕС, сообщила во вторник пресс-служба чешского министерства обороны. "Чехия приобрела еще один важный источник средств, который она будет использовать для финансирования поставок столь необходимых Украине крупнокалиберных боеприпасов. Это средства Центробанка РФ, замороженные в странах Евросоюза... в феврале 2022 года", - говорится в сообщении на сайте чешского военного ведомства. Как уточняет пресс-служба минобороны, в мае 2024 года государства-члены ЕС решили, что доходы от замороженных российских активов будут использованы именно для немедленной военной поддержки Украины. Общая сумма этих средств составляет 1,4 миллиарда евро, часть из них сможет использовать оборонное ведомство Чехии, отмечает пресс-служба. "Я рада, что Чехия примет участие в этой новой форме военной поддержки Украины. Это еще одна демонстрация уверенности наших зарубежных партнеров в эффективности чешской инициативы по боеприпасам. Именно на основе успеха этой инициативы ЕС несколько недель назад обратился к нам с предложением использовать доходы от замороженных российских активов для закупки боеприпасов для Украины", - цитирует сайт министра обороны Чехии Яну Чернохову. Процедура реализации средств будет аналогична другим делам по так называемой "чешской инициативе по боеприпасам". Согласно требованиям донора денег - в данном случае Евросоюза - минобороны Чехии будет выступать посредником в закупках боеприпасов таким образом, чтобы обеспечить оперативные военные нужды, указанные украинской стороной. "В данном случае речь идет о поставках чувствительной военной техники, поэтому более подробно сообщить о них невозможно. Однако могу сказать, что благодаря использованию доходов от замороженных российских финансов, выделенных Евросоюзом, мы сможем поставить Украине несколько сотен тысяч единиц крупнокалиберных боеприпасов", - добавила Чернохова. Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля этого года. По словам Павела, Чехия идентифицировала в третьих странах полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование. По данным МИД Чехии, к инициативе уже присоединились 18 стран. При этом сама Чехия позиционирует себя в качестве посредника, согласовывая подписание меморандумов и координируя логистические аспекты поставок. Чехия является одним из самых активных доноров военной помощи Украине. Ранее чешская армия в качестве подарка за помощь Киеву получила от Германии боевые танки Leopard 2A4 и ремонтно-эвакуационные машины Büffel 3, об этом также заявляли в минобороны Чехии.В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы по использованию доходов от зарубежных активов РФ с целью закупки оружия для Киева воровскими действиями и предупредил, что Москва так или иначе ответит взаимностью. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, необходимо провести демилитаризацию и денацификацию Украины. Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240521/es-1947393958.html

https://ria.ru/20240609/zakupki-1951800886.html

https://ria.ru/20230922/ukraina-1897979455.html

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россия, украина, чехия, яна чернохова, петр павел, сергей лавров, евросоюз, нато, экономика