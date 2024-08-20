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Путин пообещал оказать поддержку в развитии Чечни - РИА Новости, 20.08.2024
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23:51 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/chechnya-1967436995.html
Путин пообещал оказать поддержку в развитии Чечни
Путин пообещал оказать поддержку в развитии Чечни - РИА Новости, 20.08.2024
Путин пообещал оказать поддержку в развитии Чечни
Президент России Владимир Путин пообещал поддержку чеченскому народу в реализации планов по развитию республики. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T23:51
2024-08-20T23:51
россия
москва
владимир путин
рамзан кадыров
политика
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ГРОЗНЫЙ, 20 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал поддержку чеченскому народу в реализации планов по развитию республики. "Конечно, федеральный центр, Москва и я как президент всё будем делать для того, чтобы поддержать чеченский народ, жителей республики в реализации всех планов, которые вы сейчас представили, о которых рассказывали", - сказал Путин на встрече с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым. Глава государства также отметил, что в развитии Чечни уже сделано много, планы удалось реализовать, прежде всего, "благодаря трудолюбию и таланту чеченского народа". При этом, по словам Путина, первый президент Чечни в составе РФ Ахмат-Хаджи Кадыров "хотел бы большего". "Ваша задача – реализовать все его планы. У вас это получается", - добавил Путин, обращаясь к Кадырову.
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россия, москва, владимир путин, рамзан кадыров, политика
Россия, Москва, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Политика
Путин пообещал оказать поддержку в развитии Чечни

Путин пообещал оказать поддержку чеченскому народу в развитии региона

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© POOL
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Рабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 20 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал поддержку чеченскому народу в реализации планов по развитию республики.
"Конечно, федеральный центр, Москва и я как президент всё будем делать для того, чтобы поддержать чеченский народ, жителей республики в реализации всех планов, которые вы сейчас представили, о которых рассказывали", - сказал Путин на встрече с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым.
Глава государства также отметил, что в развитии Чечни уже сделано много, планы удалось реализовать, прежде всего, "благодаря трудолюбию и таланту чеченского народа". При этом, по словам Путина, первый президент Чечни в составе РФ Ахмат-Хаджи Кадыров "хотел бы большего".
"Ваша задача – реализовать все его планы. У вас это получается", - добавил Путин, обращаясь к Кадырову.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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Вчера, 22:55
 
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