https://ria.ru/20240820/chechnya-1967413776.html

Кадыров рассказал, что покажут Путину в Чечне

Кадыров рассказал, что покажут Путину в Чечне - РИА Новости, 20.08.2024

Кадыров рассказал, что покажут Путину в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, в ходе поездки президента России Владимира Путина в республику главе государства покажут все, что тот пожелает. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T20:16

2024-08-20T20:16

2024-08-20T20:28

политика

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грозный

владимир путин

павел зарубин

рамзан кадыров

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, в ходе поездки президента России Владимира Путина в республику главе государства покажут все, что тот пожелает.Ранее Кадыров анонсировал насыщенную программу для президента. Путин во вторник вечером прибыл в Чечню.В аэропорту Грозного президента встретил глава республики."Сейчас народ обрадуется. Будут счастливы, что президент приехал в республику. Для нас это стимул, заряд энергии. Это огромное счастье для нас. Что пожелает президент, то и покажем", - сказал Кадыров в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20240819/kadyrov-1967079664.html

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политика, россия, грозный, владимир путин, павел зарубин, рамзан кадыров