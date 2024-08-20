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Кадыров рассказал, что покажут Путину в Чечне - РИА Новости, 20.08.2024
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20:16 20.08.2024 (обновлено: 20:28 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/chechnya-1967413776.html
Кадыров рассказал, что покажут Путину в Чечне
Кадыров рассказал, что покажут Путину в Чечне - РИА Новости, 20.08.2024
Кадыров рассказал, что покажут Путину в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, в ходе поездки президента России Владимира Путина в республику главе государства покажут все, что тот пожелает. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T20:16
2024-08-20T20:28
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павел зарубин
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, в ходе поездки президента России Владимира Путина в республику главе государства покажут все, что тот пожелает.Ранее Кадыров анонсировал насыщенную программу для президента. Путин во вторник вечером прибыл в Чечню.В аэропорту Грозного президента встретил глава республики."Сейчас народ обрадуется. Будут счастливы, что президент приехал в республику. Для нас это стимул, заряд энергии. Это огромное счастье для нас. Что пожелает президент, то и покажем", - сказал Кадыров в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
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политика, россия, грозный, владимир путин, павел зарубин, рамзан кадыров
Политика, Россия, Грозный, Владимир Путин, Павел Зарубин, Рамзан Кадыров
Кадыров рассказал, что покажут Путину в Чечне

Кадыров: Путину в Чечне покажут все, что он пожелает

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, в ходе поездки президента России Владимира Путина в республику главе государства покажут все, что тот пожелает.
Ранее Кадыров анонсировал насыщенную программу для президента. Путин во вторник вечером прибыл в Чечню.
В аэропорту Грозного президента встретил глава республики.
"Сейчас народ обрадуется. Будут счастливы, что президент приехал в республику. Для нас это стимул, заряд энергии. Это огромное счастье для нас. Что пожелает президент, то и покажем", - сказал Кадыров в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
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ПолитикаРоссияГрозныйВладимир ПутинПавел ЗарубинРамзан Кадыров
 
 
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