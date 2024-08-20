Рейтинг@Mail.ru
Командование группировок в приграничных областях отвечает за защиту от БПЛА - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:29 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/bpla-1967381541.html
Командование группировок в приграничных областях отвечает за защиту от БПЛА
Командование группировок в приграничных областях отвечает за защиту от БПЛА - РИА Новости, 20.08.2024
Командование группировок в приграничных областях отвечает за защиту от БПЛА
Генеральный штаб ВС РФ и командующие группировок в трех приграничных областях отвечают за защиту от БПЛА, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T17:29
2024-08-20T17:29
специальная военная операция на украине
россия
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
курская область
белгородская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_ff2124c74a03ab9f4bd0da0459eb57b1.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Генеральный штаб ВС РФ и командующие группировок в трех приграничных областях отвечают за защиту от БПЛА, сообщило Минобороны РФ. "Представитель Генштаба ВС РФ и командующие группировок "Белгород", "Курск" и "Брянск" отвечают за защиту от атак беспилотников и иных средств нападения", - говорится в сообщении МО по итогам заседания координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий. Заседание совета прошло под председательством министра обороны РФ Андрея Белоусова.
https://ria.ru/20240820/bezopasnost-1967380661.html
россия
брянская область
курская область
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_0ad5adda400c919d5c37cf454048e8fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область, курская область, белгородская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Брянская область, Курская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Командование группировок в приграничных областях отвечает за защиту от БПЛА

Генштаб и командующие группировок в трех областях отвечают за защиту от БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Работа ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Генеральный штаб ВС РФ и командующие группировок в трех приграничных областях отвечают за защиту от БПЛА, сообщило Минобороны РФ.
"Представитель Генштаба ВС РФ и командующие группировок "Белгород", "Курск" и "Брянск" отвечают за защиту от атак беспилотников и иных средств нападения", - говорится в сообщении МО по итогам заседания координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий.
Заседание совета прошло под председательством министра обороны РФ Андрея Белоусова.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Белоусов призвал не оставлять без внимания вопросы безопасности приграничья
Вчера, 17:27
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Брянская областьКурская областьБелгородская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала