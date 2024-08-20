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Командование группировок в приграничных областях отвечает за защиту от БПЛА
Командование группировок в приграничных областях отвечает за защиту от БПЛА - РИА Новости, 20.08.2024
Командование группировок в приграничных областях отвечает за защиту от БПЛА
Генеральный штаб ВС РФ и командующие группировок в трех приграничных областях отвечают за защиту от БПЛА, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T17:29
2024-08-20T17:29
2024-08-20T17:29
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андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Генеральный штаб ВС РФ и командующие группировок в трех приграничных областях отвечают за защиту от БПЛА, сообщило Минобороны РФ. "Представитель Генштаба ВС РФ и командующие группировок "Белгород", "Курск" и "Брянск" отвечают за защиту от атак беспилотников и иных средств нападения", - говорится в сообщении МО по итогам заседания координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий. Заседание совета прошло под председательством министра обороны РФ Андрея Белоусова.
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россия, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область, курская область, белгородская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Брянская область, Курская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Командование группировок в приграничных областях отвечает за защиту от БПЛА
Генштаб и командующие группировок в трех областях отвечают за защиту от БПЛА