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Командование группировок в приграничных областях отвечает за защиту от БПЛА

Командование группировок в приграничных областях отвечает за защиту от БПЛА - РИА Новости, 20.08.2024

Командование группировок в приграничных областях отвечает за защиту от БПЛА

Генеральный штаб ВС РФ и командующие группировок в трех приграничных областях отвечают за защиту от БПЛА, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T17:29

2024-08-20T17:29

2024-08-20T17:29

специальная военная операция на украине

россия

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

брянская область

курская область

белгородская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Генеральный штаб ВС РФ и командующие группировок в трех приграничных областях отвечают за защиту от БПЛА, сообщило Минобороны РФ. "Представитель Генштаба ВС РФ и командующие группировок "Белгород", "Курск" и "Брянск" отвечают за защиту от атак беспилотников и иных средств нападения", - говорится в сообщении МО по итогам заседания координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий. Заседание совета прошло под председательством министра обороны РФ Андрея Белоусова.

https://ria.ru/20240820/bezopasnost-1967380661.html

россия

брянская область

курская область

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россия, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область, курская область, белгородская область, вооруженные силы украины, безопасность