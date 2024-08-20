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Московская биржа рассказала о "вирусном эффекте" российских IPO - РИА Новости, 20.08.2024
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05:32 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/birzha-1967221768.html
Московская биржа рассказала о "вирусном эффекте" российских IPO
Московская биржа рассказала о "вирусном эффекте" российских IPO - РИА Новости, 20.08.2024
Московская биржа рассказала о "вирусном эффекте" российских IPO
Московская биржа видит "вирусный эффект" первичного размещения акций (IPO) в России: за каждым первым эмитентом из новой индустрии может последовать еще до пяти РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T05:32
2024-08-20T05:32
экономика
россия
наталья логинова
промомед
московская биржа
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Московская биржа видит "вирусный эффект" первичного размещения акций (IPO) в России: за каждым первым эмитентом из новой индустрии может последовать еще до пяти компаний из этой же отрасли, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента по работе с эмитентами биржи Наталья Логинова. "Интересно, что мы видим определённый "вирусный эффект" в появлении новых эмитентов. Когда группа "Позитив" вышла на рынок, следом состоялась серия IPO других IT-компаний. По моей грубой оценке, на каждого первого эмитента из новой индустрии мы можем увидеть до пяти новых компаний из этой отрасли", - сказала она. "Недавно на рынок вышла фармацевтическая компания "Промомед". Данный сектор у нас не так широко представлен на рынке, поэтому не исключено, что мы можем увидеть другие сделки в этом сегменте", - добавила Логинова.
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экономика, россия, наталья логинова, промомед, московская биржа
Экономика, Россия, Наталья Логинова, Промомед, Московская биржа
Московская биржа рассказала о "вирусном эффекте" российских IPO

Логинова: за первым эмитентом IPO в России может последовать еще пять компаний

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Московская биржа видит "вирусный эффект" первичного размещения акций (IPO) в России: за каждым первым эмитентом из новой индустрии может последовать еще до пяти компаний из этой же отрасли, рассказала в интервью РИА Новости директор департамента по работе с эмитентами биржи Наталья Логинова.
"Интересно, что мы видим определённый "вирусный эффект" в появлении новых эмитентов. Когда группа "Позитив" вышла на рынок, следом состоялась серия IPO других IT-компаний. По моей грубой оценке, на каждого первого эмитента из новой индустрии мы можем увидеть до пяти новых компаний из этой отрасли", - сказала она.
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"Недавно на рынок вышла фармацевтическая компания "Промомед". Данный сектор у нас не так широко представлен на рынке, поэтому не исключено, что мы можем увидеть другие сделки в этом сегменте", - добавила Логинова.
 
ЭкономикаРоссияНаталья ЛогиноваПромомедМосковская биржа
 
 
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