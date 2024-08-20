https://ria.ru/20240820/bezrabotitsa-1967368995.html

Уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии в 2024 году снизился до 8,6%

Уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии в 2024 году снизился до 8,6% - РИА Новости, 20.08.2024

Уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии в 2024 году снизился до 8,6%

Уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии в 2024 году снизился на 0,9% - до 8,6%, снижение общей безработицы при этом составило 0,4%, сообщила пресс-служба РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T16:47

2024-08-20T16:47

2024-08-20T16:47

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

безработица

работа

трудоустройство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728056785_0:220:3071:1947_1920x0_80_0_0_f275f8f4b5dd4482ce506d3050d2093b.jpg

НАЛЬЧИК, 20 авг – РИА Новости. Уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии в 2024 году снизился на 0,9% - до 8,6%, снижение общей безработицы при этом составило 0,4%, сообщила пресс-служба главы региона. "Уровень регистрируемой безработицы составлял в первом полугодии 2023 года 9,5%, на сегодняшний день он снизился до 8,6%, то есть на 0,9%. Такая же положительная динамика наблюдается и по другим позициям трудового рынка", - говорится в сообщении. Уточняется, что уровень общей безработицы снизился с 27,5% до 27,1% и, согласно прогнозу, к концу 2024 года составит 26,5%. В регионе меньше стало и граждан, зарегистрированных в службе занятости в поиске работы. На начало июля их было 24,4 тысячи человек, что почти на 2,2 тысячи человек меньше, чем годом ранее. По данным местных властей, снижению напряженности на рынке труда способствовал ряд мер, осуществляемых в рамках разных федеральных и региональным программ и комплексных мер. Среди них и оказание государственной социальной помощи на основе социального контракта. С начала года в Ингушетии заключено 460 таких контрактов на общую сумму более 31,5 миллиона рублей. "Это реальная помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Социальные контракты помогают открыть собственное дело, развить личное подсобное хозяйство, получить новую профессию. Кроме того, в рамках национального проекта "Демография" жители Ингушетии могут пройти профессиональное обучение или повысить свою квалификацию", - отметил глава региона Махмуд-Али Калиматов.

https://ria.ru/20240716/investforum-1959971329.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

махмуд-али калиматов, безработица, работа, трудоустройство