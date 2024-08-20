https://ria.ru/20240820/beslan-1967373334.html

Теракт в Беслане останется незаживающей раной в памяти России, заявил Путин

Теракт в Беслане останется незаживающей раной в памяти России, заявил Путин - РИА Новости, 20.08.2024

Теракт в Беслане останется незаживающей раной в памяти России, заявил Путин

Теракт в Беслане останется незаживающей раной в исторической памяти всей России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T17:02

2024-08-20T17:02

2024-08-20T17:04

россия

беслан

владимир путин

общество

теракт в беслане (2004)

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БЕСЛАН, 20 авг - РИА Новости. Теракт в Беслане останется незаживающей раной в исторической памяти всей России, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства во вторник встретился с представителями ассоциации жертв террористических актов "Матери Беслана"."Конечно, эта трагедия, безусловно, останется незаживающей раной в исторической памяти всей России", - сказал президент на встрече.

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Путин в бесланской школе, где в сентябре 2004 года произошел теракт

Президент РФ Владимир Путин посетил школу номер 1 в Беслане, где 1-3 сентября 2004 года произошел теракт. Сейчас она представляет собой мемориальный комплекс. Школьный спортзал, где боевики удерживали более 1,2 тысячи заложников, сохранен полностью в исходном виде, на его стенах развешены фотографии погибших. Посетители регулярно приносят к ним игрушки, цветы и бутылки с водой, а каждый год в первые три дня сентября здесь проходит вахта памяти. Вокруг возведен каркас в форме эллипса, чтобы не допустить дальнейшее разрушение здания. На улице также располагается мемориальная доска с именами всех 334 погибших.

2024-08-20T17:02

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