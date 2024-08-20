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В США сравнили Байдена с Гитлером - РИА Новости, 20.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:07 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/bayden-1967296537.html
В США сравнили Байдена с Гитлером
В США сравнили Байдена с Гитлером - РИА Новости, 20.08.2024
В США сравнили Байдена с Гитлером
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил в соцсети X, что американский президент Джо Байден во время... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:07
2024-08-20T13:07
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
джо байден
адольф гитлер
владимир путин
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил в соцсети X, что американский президент Джо Байден во время выступления на съезде демократов в Чикаго обозначил проблему с неонацизмом в США, тогда как сам поставляет оружие нацистским батальонам на Украине. "Джо Байден говорит о плохих неонацистах в Америке, одновременно отправляя оружие нацистским батальонам на Украине", - написал Дотком. При этом он отметил, что выступление Байдена напомнило ему речи Адольфа Гитлера. "Почему Байден говорит как Гитлер?" - задался вопросом Дотком. Он также обвинил Байдена в разжигании прокси-конфликта с Россией, которая уже стоила Украине сотен тысяч жизней. В ноябре 2023 года пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. заявил, что легитимная власть была свергнута на Украине во время так называемого "евромайдана", несмотря на гарантии европейских государств, это привело к расцвету откровенно нацистских настроений. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сделает все, чтобы пресечь нацизм и окончательно искоренить его, последователи нацистских палачей обречены. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, необходимо провести демилитаризацию и денацификацию Украины. Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240820/ssha-1967233163.html
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в мире, россия, украина, сша, джо байден, адольф гитлер, владимир путин, нато, megaupload
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Джо Байден, Адольф Гитлер, Владимир Путин, НАТО, Megaupload
В США сравнили Байдена с Гитлером

Дотком: Байден говорит о борьбе с неонацизмом в США и вооружает нацистов в Киеве

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, заявил в соцсети X, что американский президент Джо Байден во время выступления на съезде демократов в Чикаго обозначил проблему с неонацизмом в США, тогда как сам поставляет оружие нацистским батальонам на Украине.
"Джо Байден говорит о плохих неонацистах в Америке, одновременно отправляя оружие нацистским батальонам на Украине", - написал Дотком.
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Вчера, 09:12
При этом он отметил, что выступление Байдена напомнило ему речи Адольфа Гитлера.
"Почему Байден говорит как Гитлер?" - задался вопросом Дотком.
Он также обвинил Байдена в разжигании прокси-конфликта с Россией, которая уже стоила Украине сотен тысяч жизней.
В ноябре 2023 года пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков. заявил, что легитимная власть была свергнута на Украине во время так называемого "евромайдана", несмотря на гарантии европейских государств, это привело к расцвету откровенно нацистских настроений. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сделает все, чтобы пресечь нацизм и окончательно искоренить его, последователи нацистских палачей обречены.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, необходимо провести демилитаризацию и денацификацию Украины. Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДжо БайденАдольф ГитлерВладимир ПутинНАТОMegaupload
 
 
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