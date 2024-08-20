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"Ворчание старика": СМИ оценили речь Байдена на съезде демократов - РИА Новости, 20.08.2024
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13:01 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/bayden-1967291674.html
"Ворчание старика": СМИ оценили речь Байдена на съезде демократов
"Ворчание старика": СМИ оценили речь Байдена на съезде демократов - РИА Новости, 20.08.2024
"Ворчание старика": СМИ оценили речь Байдена на съезде демократов
Речь президента США Джо Байдена на съезде Демократической партии в Чикаго подтвердила, что демократы приняли правильное решение, заменив его кандидатуру в... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T13:01
2024-08-20T13:01
в мире
сша
джо байден
камала харрис
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Речь президента США Джо Байдена на съезде Демократической партии в Чикаго подтвердила, что демократы приняли правильное решение, заменив его кандидатуру в предвыборной гонке на Камалу Харрис, считает обозреватель газеты New York Times Дэвид Брукс. Ранее Байден выступил на партийном съезде демократов в Чикаго. Корреспондент РИА Новости сообщил, что участники мероприятия стали покидать зал прямо во время речи действующего президента. По оценке издания Wall Street Journal, выступление напомнило демократам, почему они нервничали по поводу кандидатуры Байдена - президент запинался на некоторых словах, и иногда его трудно было понять. "Речь президента Байдена в ночь на вторник напомнила, почему демократы были правы, заменив его кандидатуру в президенты на Камалу Харрис ", - пишет Брукс. По его словам, выступление Байдена по большей части было "неулыбчивым разглагольствованием". Обозреватель полагает, что эта речь дала американцам представление о том, как бы выглядела его предвыборная кампания, причем подавляющее большинство будет радо, что ее удалось избежать. "Эта страна изнурена, и она была бы истощена еще больше, если бы в этой кампании на нее еще несколько месяцев ворчали старики", - резюмирует Брукс. Национальный съезд Демократической партии США проходит в Чикаго с 19 по 22 августа. В рамках мероприятии вице-президент США Камала Харрис, как ожидается, примет официальную номинацию от партии на для участия в выборах главы государства, которые пройдут в стране 5 ноября 2024 года.
https://ria.ru/20240820/bayden-1967226975.html
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в мире, сша, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
"Ворчание старика": СМИ оценили речь Байдена на съезде демократов

NYT: речь Байдена на съезде подтвердила правильность смены Байдена на Харрис

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Речь президента США Джо Байдена на съезде Демократической партии в Чикаго подтвердила, что демократы приняли правильное решение, заменив его кандидатуру в предвыборной гонке на Камалу Харрис, считает обозреватель газеты New York Times Дэвид Брукс.
Ранее Байден выступил на партийном съезде демократов в Чикаго. Корреспондент РИА Новости сообщил, что участники мероприятия стали покидать зал прямо во время речи действующего президента. По оценке издания Wall Street Journal, выступление напомнило демократам, почему они нервничали по поводу кандидатуры Байдена - президент запинался на некоторых словах, и иногда его трудно было понять.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Участники съезда демократов покидают арену во время выступления Байдена
Вчера, 07:25
"Речь президента Байдена в ночь на вторник напомнила, почему демократы были правы, заменив его кандидатуру в президенты на Камалу Харрис ", - пишет Брукс.
По его словам, выступление Байдена по большей части было "неулыбчивым разглагольствованием". Обозреватель полагает, что эта речь дала американцам представление о том, как бы выглядела его предвыборная кампания, причем подавляющее большинство будет радо, что ее удалось избежать.
"Эта страна изнурена, и она была бы истощена еще больше, если бы в этой кампании на нее еще несколько месяцев ворчали старики", - резюмирует Брукс.
Национальный съезд Демократической партии США проходит в Чикаго с 19 по 22 августа. В рамках мероприятии вице-президент США Камала Харрис, как ожидается, примет официальную номинацию от партии на для участия в выборах главы государства, которые пройдут в стране 5 ноября 2024 года.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Байден опоздал на съезд демократов в Чикаго
Вчера, 06:33
 
В миреСШАДжо БайденКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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