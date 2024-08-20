Байден сделал необычное заявление о России
Байден процитировал слова Киссинджера о России на съезде Демпартии в Чикаго
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден вспомнил на национальном съезде Демократической партии фразу покойного бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о России.
"Генри Киссинджер позвонил за десять дней до своей смерти и сказал, что никогда со времен Наполеона Европа не смотрела на Россию без опаски до недавнего времени" — сказал глава Белого дома.
"Генри Киссинджер позвонил за десять дней до своей смерти и сказал, что никогда со времен Наполеона Европа не смотрела на Россию без опаски до недавнего времени" — сказал глава Белого дома.
При этом он добавил, что США удалось объединить Европу и укрепить НАТО.
Выступая на общенациональном съезде Демократической партии в Чикаго, Байден пообещал, что вице-президент и кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис в случае победы на предстоящих в ноябре выборах "никогда не склонится" перед российским лидером Владимиром Путиным.
Выступая на общенациональном съезде Демократической партии в Чикаго, Байден пообещал, что вице-президент и кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис в случае победы на предстоящих в ноябре выборах "никогда не склонится" перед российским лидером Владимиром Путиным.
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