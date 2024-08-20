https://ria.ru/20240820/bayden-1967257655.html

Байден сделал необычное заявление о России

Байден сделал необычное заявление о России - РИА Новости, 20.08.2024

Байден сделал необычное заявление о России

Президент США Джо Байден вспомнил на национальном съезде Демократической партии фразу покойного бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о России. "Генри... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T10:46

2024-08-20T10:46

2024-08-20T17:11

в мире

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генри киссинджер

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден вспомнил на национальном съезде Демократической партии фразу покойного бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о России. "Генри Киссинджер позвонил за десять дней до своей смерти и сказал, что никогда со времен Наполеона Европа не смотрела на Россию без опаски до недавнего времени" — сказал глава Белого дома.При этом он добавил, что США удалось объединить Европу и укрепить НАТО.Выступая на общенациональном съезде Демократической партии в Чикаго, Байден пообещал, что вице-президент и кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис в случае победы на предстоящих в ноябре выборах "никогда не склонится" перед российским лидером Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20240820/bayden-1967291674.html

https://ria.ru/20240819/bayden-1966967699.html

россия

сша

европа

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в мире, россия, джо байден, сша, генри киссинджер, нато, европа