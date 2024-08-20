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Байден сделал необычное заявление о России - РИА Новости, 20.08.2024
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10:46 20.08.2024 (обновлено: 17:11 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/bayden-1967257655.html
Байден сделал необычное заявление о России
Байден сделал необычное заявление о России - РИА Новости, 20.08.2024
Байден сделал необычное заявление о России
Президент США Джо Байден вспомнил на национальном съезде Демократической партии фразу покойного бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о России. "Генри... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T10:46
2024-08-20T17:11
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генри киссинджер
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден вспомнил на национальном съезде Демократической партии фразу покойного бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о России. "Генри Киссинджер позвонил за десять дней до своей смерти и сказал, что никогда со времен Наполеона Европа не смотрела на Россию без опаски до недавнего времени" — сказал глава Белого дома.При этом он добавил, что США удалось объединить Европу и укрепить НАТО.Выступая на общенациональном съезде Демократической партии в Чикаго, Байден пообещал, что вице-президент и кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис в случае победы на предстоящих в ноябре выборах "никогда не склонится" перед российским лидером Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20240820/bayden-1967291674.html
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в мире, россия, джо байден, сша, генри киссинджер, нато, европа
В мире, Россия, Джо Байден, США, Генри Киссинджер, НАТО, Европа
Байден сделал необычное заявление о России

Байден процитировал слова Киссинджера о России на съезде Демпартии в Чикаго

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден вспомнил на национальном съезде Демократической партии фразу покойного бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о России.

"Генри Киссинджер позвонил за десять дней до своей смерти и сказал, что никогда со времен Наполеона Европа не смотрела на Россию без опаски до недавнего времени" — сказал глава Белого дома.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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Вчера, 13:01
При этом он добавил, что США удалось объединить Европу и укрепить НАТО.

Выступая на общенациональном съезде Демократической партии в Чикаго, Байден пообещал, что вице-президент и кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис в случае победы на предстоящих в ноябре выборах "никогда не склонится" перед российским лидером Владимиром Путиным.
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
WSJ: покидающий пост Байден оставляет после себя печальное наследие
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В миреРоссияДжо БайденСШАГенри КиссинджерНАТОЕвропа
 
 
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