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В Германии набросились на Байдена из-за одной фразы - РИА Новости, 20.08.2024
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10:41 20.08.2024 (обновлено: 10:50 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/bayden-1967256226.html
В Германии набросились на Байдена из-за одной фразы
В Германии набросились на Байдена из-за одной фразы - РИА Новости, 20.08.2024
В Германии набросились на Байдена из-за одной фразы
Немецкий предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком осудил в соцсети X высказывание президента США Джо Байдена о... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T10:41
2024-08-20T10:50
в мире
германия
джо байден
дональд трамп
эдвард ли
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Немецкий предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком осудил в соцсети X высказывание президента США Джо Байдена о Дональде Трампе и неонацистах."Джо Байден говорит о плохих неонацистах в США, в то время как поставляет оружие нацистским батальонам на Украине", — написал Дотком.Байден в своей речи заявил, что принял решение баллотироваться в президенты в 2020 году именно когда увидел реакцию Трампа на события в 2017 году в Шарлотсвилле, где произошли столкновения с участие сторонников ультраправых идей из-за решения демонтировать памятник командующему в Гражданской войне южной генералу Роберту Эдварду Ли .В ходе беспорядков один из неонацистов на большой скорости на машине въехал в толпу активистов, выступавших против демонстраций. Погиб один человек, десятки получили ранения. Занимавший на тот момент пост президента США Дональд Трамп заявил, что в произошедшем виноваты "обе стороны" — члены ультраправых групп и их противники, которые тоже "проявили жестокость".Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.На прошлой неделе военкор Александр Коц в Telegram-канале опубликовал кадры, на которых в Курской области военные ВСУ в касках с символикой СС, копируя немецкий акцент и изображая фашистов, издеваются над встреченным местным пенсионером. "Русский Иван! &lt;...&gt; Иди пей водка. Шнапс — гут, гут", — со смехом говорят они и снимают происходящее на видео. Боевики также называют пожилого мужчину "русской свиньей". Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя это видео, заявил РИА Новости, что организация выступает против "всех символов нацизма".
https://ria.ru/20240818/italiya-1966922472.html
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в мире, германия, джо байден, дональд трамп, эдвард ли, выборы президента сша — 2024
В мире, Германия, Джо Байден, Дональд Трамп, Эдвард Ли, Выборы президента США — 2024
В Германии набросились на Байдена из-за одной фразы

Дотком осудил слова Байдена о неонацистах, напомнив о них в составе ВСУ

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Немецкий предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком осудил в соцсети X высказывание президента США Джо Байдена о Дональде Трампе и неонацистах.
"Джо Байден говорит о плохих неонацистах в США, в то время как поставляет оружие нацистским батальонам на Украине", — написал Дотком.
Украинцы во время демонстрации в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
"Нацисты". В Италии возмутились из-за скандального интервью с боевиком ВСУ
18 августа, 18:44
Байден в своей речи заявил, что принял решение баллотироваться в президенты в 2020 году именно когда увидел реакцию Трампа на события в 2017 году в Шарлотсвилле, где произошли столкновения с участие сторонников ультраправых идей из-за решения демонтировать памятник командующему в Гражданской войне южной генералу Роберту Эдварду Ли .
В ходе беспорядков один из неонацистов на большой скорости на машине въехал в толпу активистов, выступавших против демонстраций. Погиб один человек, десятки получили ранения. Занимавший на тот момент пост президента США Дональд Трамп заявил, что в произошедшем виноваты "обе стороны" — члены ультраправых групп и их противники, которые тоже "проявили жестокость".
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
На прошлой неделе военкор Александр Коц в Telegram-канале опубликовал кадры, на которых в Курской области военные ВСУ в касках с символикой СС, копируя немецкий акцент и изображая фашистов, издеваются над встреченным местным пенсионером. "Русский Иван! <...> Иди пей водка. Шнапс — гут, гут", — со смехом говорят они и снимают происходящее на видео. Боевики также называют пожилого мужчину "русской свиньей". Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя это видео, заявил РИА Новости, что организация выступает против "всех символов нацизма".
Франция - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Во Франции высмеяли замешательство на ТВ из-за видео ВСУ в касках СС
17 августа, 17:32
 
В миреГерманияДжо БайденДональд ТрампЭдвард ЛиВыборы президента США — 2024
 
 
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