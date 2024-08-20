https://ria.ru/20240820/bayden-1967226975.html

Участники съезда демократов покидают арену во время выступления Байдена

Участники съезда демократов покидают арену во время выступления Байдена - РИА Новости, 20.08.2024

Участники съезда демократов покидают арену во время выступления Байдена

Участники съезда Демократической партии США покидают арену United Center в Чикаго прямо во время выступления американского президента Джо Байдена. РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T07:25

2024-08-20T07:25

2024-08-20T07:48

в мире

чикаго

джо байден

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ЧИКАГО, 20 авг - РИА Новости. Участники съезда Демократической партии США покидают арену United Center в Чикаго прямо во время выступления американского президента Джо Байдена. Как передает корреспондент РИА Новости, участники съезда выходят группами из разных частей арены, направляясь к выходу и не дожидаясь окончания речи Байдена. Служба безопасности и организаторы съезда не создают препятствий для уходящих со стадиона людей. Выступление Байдена началось почти на полчаса позже того времени, когда программа мероприятия должна была подойти к концу. Дожидаться официальной номинации Камалы Харрис Байден также не будет и сразу после выступления покинет Чикаго.

https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html

чикаго

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в мире, чикаго, джо байден