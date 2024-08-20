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Участники съезда демократов покидают арену во время выступления Байдена
Участники съезда демократов покидают арену во время выступления Байдена - РИА Новости, 20.08.2024
Участники съезда демократов покидают арену во время выступления Байдена
Участники съезда Демократической партии США покидают арену United Center в Чикаго прямо во время выступления американского президента Джо Байдена. РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T07:25
2024-08-20T07:25
2024-08-20T07:48
в мире
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ЧИКАГО, 20 авг - РИА Новости. Участники съезда Демократической партии США покидают арену United Center в Чикаго прямо во время выступления американского президента Джо Байдена. Как передает корреспондент РИА Новости, участники съезда выходят группами из разных частей арены, направляясь к выходу и не дожидаясь окончания речи Байдена. Служба безопасности и организаторы съезда не создают препятствий для уходящих со стадиона людей. Выступление Байдена началось почти на полчаса позже того времени, когда программа мероприятия должна была подойти к концу. Дожидаться официальной номинации Камалы Харрис Байден также не будет и сразу после выступления покинет Чикаго.
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в мире, чикаго, джо байден
В мире, Чикаго, Джо Байден
Участники съезда демократов покидают арену во время выступления Байдена
В Чикаго участники съезда Демпартии покидают арену во время выступления Байдена
ЧИКАГО, 20 авг - РИА Новости. Участники съезда Демократической партии США покидают арену United Center в Чикаго прямо во время выступления американского президента Джо Байдена.
Как передает корреспондент РИА Новости, участники съезда выходят группами из разных частей арены, направляясь к выходу и не дожидаясь окончания речи Байдена.
Служба безопасности и организаторы съезда не создают препятствий для уходящих со стадиона людей.
Выступление Байдена началось почти на полчаса позже того времени, когда программа мероприятия должна была подойти к концу.
Дожидаться официальной номинации Камалы Харрис Байден также не будет и сразу после выступления покинет Чикаго
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