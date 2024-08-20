https://ria.ru/20240820/bayden-1967226345.html

Байден назвал Трампа "лузером"

Байден назвал Трампа "лузером" - РИА Новости, 20.08.2024

Байден назвал Трампа "лузером"

Президент США Джо Байден, выступая на общенациональном съезде Демократической партии в Чикаго, публично назвал своего предшественника и кандидата в президенты... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T07:13

2024-08-20T07:13

2024-08-20T07:13

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ЧИКАГО (США), 20 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден, выступая на общенациональном съезде Демократической партии в Чикаго, публично назвал своего предшественника и кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа "лузером", который "лжет" о проблемах страны остальному миру. "Когда он выступает и рассуждает о проблемах Америки, он говорит, что мы пребываем в состоянии упадка, что мы проигрываем. Это он - лузер, и он чертовски неправ. Многие из вас - преуспевающие люди, которые путешествуют по миру. Знаете ли вы хотя бы одну страну, которая не считает, что мы - лидирующая держава?" - заявил Байден. В своей дальнейшей речи президент США обвинил Трампа в том, что тот "обильно лгал" о ситуации с мигрантами на южной границе страны, ситуации с преступностью, а также по ряду других сюжетов.

https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html

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в мире, сша, чикаго, америка, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024