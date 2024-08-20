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Байден на съезде демократов заявил, что США переживают "переломный момент"
Байден на съезде демократов заявил, что США переживают "переломный момент" - РИА Новости, 20.08.2024
Байден на съезде демократов заявил, что США переживают "переломный момент"
США переживают "переломный момент" в истории, и предстоящие в ноябре выборы главы государства определят будущее страны на десятилетия вперед, заявил... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T06:42
2024-08-20T06:42
2024-08-20T06:52
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ЧИКАГО (США), 20 авг - РИА Новости. США переживают "переломный момент" в истории, и предстоящие в ноябре выборы главы государства определят будущее страны на десятилетия вперед, заявил американский президент Джо Байден."Мы переживаем переломный момент, один из тех редких моментов в истории, когда решения, которые мы принимаем сейчас, определят судьбу нашей страны и мира на десятилетия вперед", - сказал Байден, выступая на проходящем в эти дни общенациональном съезде Демократической партии США в городе Чикаго.По словам хозяина Белого дома, под угрозой находится "сама американская демократия", однако "лучшие дни в истории страны все еще впереди, а не остались позади".
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в мире, сша, джо байден, чикаго
В мире, США, Джо Байден, Чикаго
Байден на съезде демократов заявил, что США переживают "переломный момент"
Байден: предстоящие выборы определят будущее США на десятилетия вперед