https://ria.ru/20240820/bayden-1967224604.html

Байден на съезде демократов заявил, что США переживают "переломный момент"

Байден на съезде демократов заявил, что США переживают "переломный момент" - РИА Новости, 20.08.2024

Байден на съезде демократов заявил, что США переживают "переломный момент"

США переживают "переломный момент" в истории, и предстоящие в ноябре выборы главы государства определят будущее страны на десятилетия вперед, заявил... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T06:42

2024-08-20T06:42

2024-08-20T06:52

в мире

сша

джо байден

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ЧИКАГО (США), 20 авг - РИА Новости. США переживают "переломный момент" в истории, и предстоящие в ноябре выборы главы государства определят будущее страны на десятилетия вперед, заявил американский президент Джо Байден."Мы переживаем переломный момент, один из тех редких моментов в истории, когда решения, которые мы принимаем сейчас, определят судьбу нашей страны и мира на десятилетия вперед", - сказал Байден, выступая на проходящем в эти дни общенациональном съезде Демократической партии США в городе Чикаго.По словам хозяина Белого дома, под угрозой находится "сама американская демократия", однако "лучшие дни в истории страны все еще впереди, а не остались позади".

сша

чикаго

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в мире, сша, джо байден, чикаго