https://ria.ru/20240820/bayden-1967224451.html

Байден опоздал на съезд демократов в Чикаго

Байден опоздал на съезд демократов в Чикаго - РИА Новости, 20.08.2024

Байден опоздал на съезд демократов в Чикаго

Президент США Джо Байден вышел к участникам съезда Демократической партии, который проходит на спортивной арене United Center в Чикаго, почти на полчаса позже... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T06:33

2024-08-20T06:33

2024-08-20T06:34

чикаго

в мире

сша

джо байден

камала харрис

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ЧИКАГО, 20 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден вышел к участникам съезда Демократической партии, который проходит на спортивной арене United Center в Чикаго, почти на полчаса позже запланированного времени конца мероприятия.Как передает корреспондент РИА Новости с площадки мероприятия, американский лидер появился на трибуне в 22.26 по местному времени (06.26 мск), спустя 26 минут после конца программы.Перед тем, как подойти к трибуне, Байден вытер слезы, обнимая представлявшую его дочь.Ранее перед участниками впервые выступила вице-президент Камала Харрис, которая провела на сцене всего 2 минуты и сразу удалилась, пообещав участникам "великую неделю".Дожидаться официальной номинации Харрис Байден не будет, сразу после выступления он покинет Чикаго.

https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html

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чикаго, в мире, сша, джо байден, камала харрис