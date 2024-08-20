https://ria.ru/20240820/bayden-1967224451.html
Байден опоздал на съезд демократов в Чикаго
Байден опоздал на съезд демократов в Чикаго - РИА Новости, 20.08.2024
Байден опоздал на съезд демократов в Чикаго
Президент США Джо Байден вышел к участникам съезда Демократической партии, который проходит на спортивной арене United Center в Чикаго, почти на полчаса позже... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T06:33
2024-08-20T06:33
2024-08-20T06:34
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ЧИКАГО, 20 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден вышел к участникам съезда Демократической партии, который проходит на спортивной арене United Center в Чикаго, почти на полчаса позже запланированного времени конца мероприятия.Как передает корреспондент РИА Новости с площадки мероприятия, американский лидер появился на трибуне в 22.26 по местному времени (06.26 мск), спустя 26 минут после конца программы.Перед тем, как подойти к трибуне, Байден вытер слезы, обнимая представлявшую его дочь.Ранее перед участниками впервые выступила вице-президент Камала Харрис, которая провела на сцене всего 2 минуты и сразу удалилась, пообещав участникам "великую неделю".Дожидаться официальной номинации Харрис Байден не будет, сразу после выступления он покинет Чикаго.
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чикаго, в мире, сша, джо байден, камала харрис
Чикаго, В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис
Байден опоздал на съезд демократов в Чикаго
Байден вышел к участникам съезда Демпартии почти за полчаса до конца мероприятия
ЧИКАГО, 20 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден вышел к участникам съезда Демократической партии, который проходит на спортивной арене United Center в Чикаго, почти на полчаса позже запланированного времени конца мероприятия.
Как передает корреспондент РИА Новости с площадки мероприятия, американский лидер появился на трибуне в 22.26 по местному времени (06.26 мск), спустя 26 минут после конца программы.
Перед тем, как подойти к трибуне, Байден вытер слезы, обнимая представлявшую его дочь.
Ранее перед участниками впервые выступила вице-президент Камала Харрис
, которая провела на сцене всего 2 минуты и сразу удалилась, пообещав участникам "великую неделю".
Дожидаться официальной номинации Харрис Байден не будет, сразу после выступления он покинет Чикаго.