https://ria.ru/20240820/bayden--1967432844.html

СМИ: Байден в марте одобрил ядерную стратегию США по сдерживанию КНР

СМИ: Байден в марте одобрил ядерную стратегию США по сдерживанию КНР - РИА Новости, 20.08.2024

СМИ: Байден в марте одобрил ядерную стратегию США по сдерживанию КНР

Президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию США, которая впервые говорит о плане по сдерживанию Китая на фоне роста ядерных... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T22:54

2024-08-20T22:54

2024-08-20T23:06

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джо байден

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию США, которая впервые говорит о плане по сдерживанию Китая на фоне роста ядерных арсеналов КНР, а также о подготовке к скоординированным вызовам со стороны Пекина, Пхеньяна и Москвы, сообщает газета New York Times."Белый дом не объявлял об одобрении пересмотренной стратегии, озаглавленной "Руководство по ядерному размещению", которая также впервые говорит о подготовке США к возможным скоординированным ядерным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи", - говорится в сообщении.Газета уточняет, что документ впервые говорит о переориентировании стратегии сдерживания, сфокусированной на быстром расширении Китаем ядерных арсеналов.По данным издания, документ настолько засекречен, что не имеется в цифровом виде, а только в печатном, доступном для небольшого числа военачальников Пентагона и чиновников сферы нацбезопасности.

https://ria.ru/20240820/ssha-1967222245.html

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китай, сша, в мире, пекин, джо байден, министерство обороны сша