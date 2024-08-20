Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Байден в марте одобрил ядерную стратегию США по сдерживанию КНР - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:54 20.08.2024 (обновлено: 23:06 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/bayden--1967432844.html
СМИ: Байден в марте одобрил ядерную стратегию США по сдерживанию КНР
СМИ: Байден в марте одобрил ядерную стратегию США по сдерживанию КНР - РИА Новости, 20.08.2024
СМИ: Байден в марте одобрил ядерную стратегию США по сдерживанию КНР
Президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию США, которая впервые говорит о плане по сдерживанию Китая на фоне роста ядерных... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T22:54
2024-08-20T23:06
китай
сша
в мире
пекин
джо байден
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959123800_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e461b21e12a410976e7b78b7fcdeec16.jpg
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию США, которая впервые говорит о плане по сдерживанию Китая на фоне роста ядерных арсеналов КНР, а также о подготовке к скоординированным вызовам со стороны Пекина, Пхеньяна и Москвы, сообщает газета New York Times."Белый дом не объявлял об одобрении пересмотренной стратегии, озаглавленной "Руководство по ядерному размещению", которая также впервые говорит о подготовке США к возможным скоординированным ядерным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи", - говорится в сообщении.Газета уточняет, что документ впервые говорит о переориентировании стратегии сдерживания, сфокусированной на быстром расширении Китаем ядерных арсеналов.По данным издания, документ настолько засекречен, что не имеется в цифровом виде, а только в печатном, доступном для небольшого числа военачальников Пентагона и чиновников сферы нацбезопасности.
https://ria.ru/20240820/ssha-1967222245.html
https://ria.ru/20240813/tramp-1965835407.html
китай
сша
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959123800_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_d1e32289919fb1714fe5a52f2c697c97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, сша, в мире, пекин, джо байден, министерство обороны сша
Китай, США, В мире, Пекин, Джо Байден, Министерство обороны США
СМИ: Байден в марте одобрил ядерную стратегию США по сдерживанию КНР

NYT: Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию по сдерживанию КНР

© AP Photo / Jacquelyn MartinДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию США, которая впервые говорит о плане по сдерживанию Китая на фоне роста ядерных арсеналов КНР, а также о подготовке к скоординированным вызовам со стороны Пекина, Пхеньяна и Москвы, сообщает газета New York Times.
"Белый дом не объявлял об одобрении пересмотренной стратегии, озаглавленной "Руководство по ядерному размещению", которая также впервые говорит о подготовке США к возможным скоординированным ядерным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи", - говорится в сообщении.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
"На нескольких фронтах": в Китае обратились к США с мрачной новостью
Вчера, 06:09
Газета уточняет, что документ впервые говорит о переориентировании стратегии сдерживания, сфокусированной на быстром расширении Китаем ядерных арсеналов.
По данным издания, документ настолько засекречен, что не имеется в цифровом виде, а только в печатном, доступном для небольшого числа военачальников Пентагона и чиновников сферы нацбезопасности.
Бывший президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Трамп допустил, что Китай догонит США по объемам ядерных арсеналов
13 августа, 05:08
 
КитайСШАВ миреПекинДжо БайденМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала