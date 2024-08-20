https://ria.ru/20240820/bayden--1967432844.html
СМИ: Байден в марте одобрил ядерную стратегию США по сдерживанию КНР
СМИ: Байден в марте одобрил ядерную стратегию США по сдерживанию КНР - РИА Новости, 20.08.2024
СМИ: Байден в марте одобрил ядерную стратегию США по сдерживанию КНР
Президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию США, которая впервые говорит о плане по сдерживанию Китая на фоне роста ядерных... РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T22:54
2024-08-20T22:54
2024-08-20T23:06
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ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию США, которая впервые говорит о плане по сдерживанию Китая на фоне роста ядерных арсеналов КНР, а также о подготовке к скоординированным вызовам со стороны Пекина, Пхеньяна и Москвы, сообщает газета New York Times."Белый дом не объявлял об одобрении пересмотренной стратегии, озаглавленной "Руководство по ядерному размещению", которая также впервые говорит о подготовке США к возможным скоординированным ядерным вызовам со стороны Китая, России и Северной Кореи", - говорится в сообщении.Газета уточняет, что документ впервые говорит о переориентировании стратегии сдерживания, сфокусированной на быстром расширении Китаем ядерных арсеналов.По данным издания, документ настолько засекречен, что не имеется в цифровом виде, а только в печатном, доступном для небольшого числа военачальников Пентагона и чиновников сферы нацбезопасности.
https://ria.ru/20240820/ssha-1967222245.html
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китай, сша, в мире, пекин, джо байден, министерство обороны сша
Китай, США, В мире, Пекин, Джо Байден, Министерство обороны США
СМИ: Байден в марте одобрил ядерную стратегию США по сдерживанию КНР
NYT: Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию по сдерживанию КНР