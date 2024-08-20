https://ria.ru/20240820/bastrykin--1967384822.html

Бастрыкин дал поручения по делу о задержании активистов в Петербурге

Бастрыкин дал поручения по делу о задержании активистов в Петербурге - РИА Новости, 20.08.2024

Бастрыкин дал поручения по делу о задержании активистов в Петербурге

Глава СК России Александр Бастрыкин в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного задержания активистов на месте "разборок" таксистов на... РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T17:41

2024-08-20T17:41

2024-08-20T17:41

происшествия

санкт-петербург

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин в рамках расследования уголовного дела по факту незаконного задержания активистов на месте "разборок" таксистов на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге поручил проверить возможное оказание сотрудниками полиции незаконного покровительства таксистам, сообщается в Telegram-канале СК РФ. В сообщении говорится, что поручена также проверка легальности осуществления деятельности частными перевозчиками и законность их нахождения на территории РФ, Ранее сообщалось, что 19 августа на Комендантском проспекте произошел повторный конфликт, связанный с конкуренцией в сфере такси, с участием мигрантов. На место прибыли общественники, которые пытались разобраться в ситуации. Как отметили в городском главке СК, прибывшие на место сотрудники полиции без оснований задержали активистов, которые приехали узнать, почему группа приезжих не позволяет работать местным водителям такси. "В ходе заслушивания доклада исполняющего обязанности руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Парастаевой о расследовании уголовного дела председателем СК России Бастрыкиным дан ряд поручений. В рамках расследования поручено проверить возможное оказание сотрудниками полиции незаконного покровительства таксистам, а также легальность осуществления деятельности частными перевозчиками и законность их нахождения на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что Бастрыкин также поручил ежедневно представлять доклад о ходе расследования уголовного дела, проводимых следственных действиях и устанавливаемых обстоятельствах.

https://ria.ru/20240820/zaderzhanie-1967330006.html

https://ria.ru/20240805/glava-1964159238.html

санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)