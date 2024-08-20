Владислав Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака "ВБ"
Бакальчук подал документы в Роспатент на регистрацию товарного знака "ВБ"
Владислав Бакальчук. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Владислав Бакальчук в своем Telegram-канале сообщил, что подал документы в Роспатент на регистрацию товарного знака "ВБ".
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"Для меня это важный шаг, ведь эти буквы символизируют не просто бренд, а мое личное участие в создании и развитии компании, ставшей лидером на рынке. ВБ - это не только Wildberries, названная по первым буквам моего имени, но и Владислав Бакальчук", - написал муж основательницы Wildberries и учредитель "ВБ Девелопмент".
Бакальчук отметил, что регистрация товарного знака необходима для того, чтобы защитить доменное имя wb.ru. По его словам, ранее он отправлял досудебные претензии Татьяне Бакальчук и ООО "РВБ" (юрлицо объединенных Wildberries и Russ) из-за передачи доменных имен Wildberries в распоряжение РВБ, но ответа на них не получил.
"Регистрация товарного знака, кроме всего прочего, поможет мне защитить права на мой строительный бизнес, который занимается строительством складов для Wildberries", - добавил Бакальчук.
Как прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Wildberries, компания узнала о планах Бакальчука зарегистрировать товарный знак от СМИ. "Инициалы В. С. Бакальчука не имеют никакого отношения к названию "Вайлдберриз" либо производным от него. Вопросы юридических последствий в компетенции юристов, специализующихся в этой области законодательства", - отметили в пресс-службе.
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в конце июля заявила, что подала заявление в суд о расторжении брака с Владиславом.
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