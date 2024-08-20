https://ria.ru/20240820/bakalchuk-1967258712.html

Владислав Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака "ВБ"

Владислав Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака "ВБ" - РИА Новости, 20.08.2024

Владислав Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака "ВБ"

Владислав Бакальчук в своем Telegram-канале сообщил, что подал документы в Роспатент на регистрацию товарного знака "ВБ". РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T10:52

2024-08-20T10:52

2024-08-20T13:46

владислав бакальчук

татьяна бакальчук

wildberries

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

общество

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Владислав Бакальчук в своем Telegram-канале сообщил, что подал документы в Роспатент на регистрацию товарного знака "ВБ". "Для меня это важный шаг, ведь эти буквы символизируют не просто бренд, а мое личное участие в создании и развитии компании, ставшей лидером на рынке. ВБ - это не только Wildberries, названная по первым буквам моего имени, но и Владислав Бакальчук", - написал муж основательницы Wildberries и учредитель "ВБ Девелопмент". Бакальчук отметил, что регистрация товарного знака необходима для того, чтобы защитить доменное имя wb.ru. По его словам, ранее он отправлял досудебные претензии Татьяне Бакальчук и ООО "РВБ" (юрлицо объединенных Wildberries и Russ) из-за передачи доменных имен Wildberries в распоряжение РВБ, но ответа на них не получил. "Регистрация товарного знака, кроме всего прочего, поможет мне защитить права на мой строительный бизнес, который занимается строительством складов для Wildberries", - добавил Бакальчук. Как прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Wildberries, компания узнала о планах Бакальчука зарегистрировать товарный знак от СМИ. "Инициалы В. С. Бакальчука не имеют никакого отношения к названию "Вайлдберриз" либо производным от него. Вопросы юридических последствий в компетенции юристов, специализующихся в этой области законодательства", - отметили в пресс-службе.Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в конце июля заявила, что подала заявление в суд о расторжении брака с Владиславом.

https://ria.ru/20240729/domen-1962779078.html

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владислав бакальчук, татьяна бакальчук, wildberries, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество