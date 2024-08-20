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Владислав Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака "ВБ" - РИА Новости, 20.08.2024
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10:52 20.08.2024 (обновлено: 13:46 20.08.2024)
https://ria.ru/20240820/bakalchuk-1967258712.html
Владислав Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака "ВБ"
Владислав Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака "ВБ" - РИА Новости, 20.08.2024
Владислав Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака "ВБ"
Владислав Бакальчук в своем Telegram-канале сообщил, что подал документы в Роспатент на регистрацию товарного знака "ВБ". РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T10:52
2024-08-20T13:46
владислав бакальчук
татьяна бакальчук
wildberries
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
общество
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Владислав Бакальчук в своем Telegram-канале сообщил, что подал документы в Роспатент на регистрацию товарного знака "ВБ". "Для меня это важный шаг, ведь эти буквы символизируют не просто бренд, а мое личное участие в создании и развитии компании, ставшей лидером на рынке. ВБ - это не только Wildberries, названная по первым буквам моего имени, но и Владислав Бакальчук", - написал муж основательницы Wildberries и учредитель "ВБ Девелопмент". Бакальчук отметил, что регистрация товарного знака необходима для того, чтобы защитить доменное имя wb.ru. По его словам, ранее он отправлял досудебные претензии Татьяне Бакальчук и ООО "РВБ" (юрлицо объединенных Wildberries и Russ) из-за передачи доменных имен Wildberries в распоряжение РВБ, но ответа на них не получил. "Регистрация товарного знака, кроме всего прочего, поможет мне защитить права на мой строительный бизнес, который занимается строительством складов для Wildberries", - добавил Бакальчук. Как прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Wildberries, компания узнала о планах Бакальчука зарегистрировать товарный знак от СМИ. "Инициалы В. С. Бакальчука не имеют никакого отношения к названию "Вайлдберриз" либо производным от него. Вопросы юридических последствий в компетенции юристов, специализующихся в этой области законодательства", - отметили в пресс-службе.Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в конце июля заявила, что подала заявление в суд о расторжении брака с Владиславом.
https://ria.ru/20240729/domen-1962779078.html
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владислав бакальчук, татьяна бакальчук, wildberries, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), общество
Владислав Бакальчук, Татьяна Бакальчук, Wildberries, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Общество
Владислав Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака "ВБ"

Бакальчук подал документы в Роспатент на регистрацию товарного знака "ВБ"

© Kadyrov_95/TelegramВладислав Бакальчук
Владислав Бакальчук - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Kadyrov_95/Telegram
Владислав Бакальчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Владислав Бакальчук в своем Telegram-канале сообщил, что подал документы в Роспатент на регистрацию товарного знака "ВБ".
«
"Для меня это важный шаг, ведь эти буквы символизируют не просто бренд, а мое личное участие в создании и развитии компании, ставшей лидером на рынке. ВБ - это не только Wildberries, названная по первым буквам моего имени, но и Владислав Бакальчук", - написал муж основательницы Wildberries и учредитель "ВБ Девелопмент".
Бакальчук отметил, что регистрация товарного знака необходима для того, чтобы защитить доменное имя wb.ru. По его словам, ранее он отправлял досудебные претензии Татьяне Бакальчук и ООО "РВБ" (юрлицо объединенных Wildberries и Russ) из-за передачи доменных имен Wildberries в распоряжение РВБ, но ответа на них не получил.
"Регистрация товарного знака, кроме всего прочего, поможет мне защитить права на мой строительный бизнес, который занимается строительством складов для Wildberries", - добавил Бакальчук.
Как прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Wildberries, компания узнала о планах Бакальчука зарегистрировать товарный знак от СМИ. "Инициалы В. С. Бакальчука не имеют никакого отношения к названию "Вайлдберриз" либо производным от него. Вопросы юридических последствий в компетенции юристов, специализующихся в этой области законодательства", - отметили в пресс-службе.
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в конце июля заявила, что подала заявление в суд о расторжении брака с Владиславом.
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Домен Wildberries перешел к их общей с Russ компании
29 июля, 18:51
 
Владислав БакальчукТатьяна БакальчукWildberriesФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Общество
 
 
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