https://ria.ru/20240820/badalyan-1967412955.html
МИД Армении ответил на критику Лаврова по транспортным коммуникациям
МИД Армении ответил на критику Лаврова по транспортным коммуникациям - РИА Новости, 20.08.2024
МИД Армении ответил на критику Лаврова по транспортным коммуникациям
В МИД Армении с сожалением восприняли заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о саботировании армянскими властями открытия транспортных коммуникаций в Закавказье, РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T20:10
2024-08-20T20:10
2024-08-20T20:10
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ЕРЕВАН, 20 авг - РИА Новости. В МИД Армении с сожалением восприняли заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о саботировании армянскими властями открытия транспортных коммуникаций в Закавказье, заявила во вторник пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян. Ранее Лавров в комментарии для Первого канала, заявил, что именно Ереван саботирует договоренность, под которой стоит подпись армянского премьер-министра Никола Пашиняна, о разблокировке коммуникаций через Сюникский район Армении. Азербайджан настаивает на прокладке Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и заявляют, что готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. Бадалян утверждает, что представители МИД РФ и ранее выступали с комментариями, которые в Ереване считают "очевидно предвзятыми" и "зачастую неуважительными". "Мы не можем не отметить, что вчерашнее заявление главы внешнеполитического ведомства России не только вызывает откровенное сожаление, но и ставит под сомнение конструктивную вовлеченность Российской Федерации в процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном", - говорится в заявлении Бадалян, текст которого размещен на сайте армянского МИД. По словам Бадалян, в заявлении лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года по Карабаху "нет ни единого ключевого пункта, который не был бы необратимо нарушен, несмотря на наличие подписи РФ под документом, участие и ответственность России в процессах, предусмотренных этим заявлением". По ее словам, представленный властями Армении проект "Перекресток мира" уже получил широкое признание на международной арене и несколько раз был представлен также и официальным лицам Российской Федерации. "Подтверждаем, что открытие региональных коммуникаций в рамках этого проекта может состоятся буквально в любой момент", - заявила Баладян. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20240819/mid-1967065161.html
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армения, россия, ереван, сергей лавров, никол пашинян, евросоюз, в мире
Армения, Россия, Ереван, Сергей Лавров, Никол Пашинян, Евросоюз, В мире
МИД Армении ответил на критику Лаврова по транспортным коммуникациям
МИД Армении с сожалением воспринял критику Лаврова по транспортным коммуникациям
ЕРЕВАН, 20 авг - РИА Новости. В МИД Армении с сожалением восприняли заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о саботировании армянскими властями открытия транспортных коммуникаций в Закавказье, заявила во вторник пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян.
Ранее Лавров в комментарии для Первого канала, заявил, что именно Ереван
саботирует договоренность, под которой стоит подпись армянского премьер-министра Никола Пашиняна
, о разблокировке коммуникаций через Сюникский район Армении.
Азербайджан
настаивает на прокладке Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью
через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и заявляют, что готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении.
Бадалян утверждает, что представители МИД РФ и ранее выступали с комментариями, которые в Ереване считают "очевидно предвзятыми" и "зачастую неуважительными".
"Мы не можем не отметить, что вчерашнее заявление главы внешнеполитического ведомства России не только вызывает откровенное сожаление, но и ставит под сомнение конструктивную вовлеченность Российской Федерации в процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном", - говорится в заявлении Бадалян, текст которого размещен на сайте армянского МИД.
По словам Бадалян, в заявлении лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года по Карабаху "нет ни единого ключевого пункта, который не был бы необратимо нарушен, несмотря на наличие подписи РФ под документом, участие и ответственность России в процессах, предусмотренных этим заявлением".
По ее словам, представленный властями Армении проект "Перекресток мира" уже получил широкое признание на международной арене и несколько раз был представлен также и официальным лицам Российской Федерации. "Подтверждаем, что открытие региональных коммуникаций в рамках этого проекта может состоятся буквально в любой момент", - заявила Баладян.
В 2022 году Ереван и Баку
при посредничестве России, США
и ЕС
приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.