Рейтинг@Mail.ru
МИД Армении ответил на критику Лаврова по транспортным коммуникациям - РИА Новости, 20.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:10 20.08.2024
https://ria.ru/20240820/badalyan-1967412955.html
МИД Армении ответил на критику Лаврова по транспортным коммуникациям
МИД Армении ответил на критику Лаврова по транспортным коммуникациям - РИА Новости, 20.08.2024
МИД Армении ответил на критику Лаврова по транспортным коммуникациям
В МИД Армении с сожалением восприняли заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о саботировании армянскими властями открытия транспортных коммуникаций в Закавказье, РИА Новости, 20.08.2024
2024-08-20T20:10
2024-08-20T20:10
армения
россия
ереван
сергей лавров
никол пашинян
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913600100_0:0:2675:1505_1920x0_80_0_0_8661e44bd2537b01f82d639eb4f2d31a.png
ЕРЕВАН, 20 авг - РИА Новости. В МИД Армении с сожалением восприняли заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о саботировании армянскими властями открытия транспортных коммуникаций в Закавказье, заявила во вторник пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян. Ранее Лавров в комментарии для Первого канала, заявил, что именно Ереван саботирует договоренность, под которой стоит подпись армянского премьер-министра Никола Пашиняна, о разблокировке коммуникаций через Сюникский район Армении. Азербайджан настаивает на прокладке Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и заявляют, что готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. Бадалян утверждает, что представители МИД РФ и ранее выступали с комментариями, которые в Ереване считают "очевидно предвзятыми" и "зачастую неуважительными". "Мы не можем не отметить, что вчерашнее заявление главы внешнеполитического ведомства России не только вызывает откровенное сожаление, но и ставит под сомнение конструктивную вовлеченность Российской Федерации в процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном", - говорится в заявлении Бадалян, текст которого размещен на сайте армянского МИД. По словам Бадалян, в заявлении лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года по Карабаху "нет ни единого ключевого пункта, который не был бы необратимо нарушен, несмотря на наличие подписи РФ под документом, участие и ответственность России в процессах, предусмотренных этим заявлением". По ее словам, представленный властями Армении проект "Перекресток мира" уже получил широкое признание на международной арене и несколько раз был представлен также и официальным лицам Российской Федерации. "Подтверждаем, что открытие региональных коммуникаций в рамках этого проекта может состоятся буквально в любой момент", - заявила Баладян. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20240819/mid-1967065161.html
https://ria.ru/20240801/turtsija-1963368131.html
https://ria.ru/20240712/armeniya-1959133684.html
армения
россия
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913600100_0:0:2397:1798_1920x0_80_0_0_e2906e7a245ce313b6379b0e334b4953.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, россия, ереван, сергей лавров, никол пашинян, евросоюз, в мире
Армения, Россия, Ереван, Сергей Лавров, Никол Пашинян, Евросоюз, В мире
МИД Армении ответил на критику Лаврова по транспортным коммуникациям

МИД Армении с сожалением воспринял критику Лаврова по транспортным коммуникациям

© Sputnik / Andranik GhazaryanМИД Армении
МИД Армении - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 авг - РИА Новости. В МИД Армении с сожалением восприняли заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о саботировании армянскими властями открытия транспортных коммуникаций в Закавказье, заявила во вторник пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян.
Ранее Лавров в комментарии для Первого канала, заявил, что именно Ереван саботирует договоренность, под которой стоит подпись армянского премьер-министра Никола Пашиняна, о разблокировке коммуникаций через Сюникский район Армении.
Здание МИД Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
В МИД Азербайджана оценили перспективы мирного договора с Арменией
19 августа, 13:59
Азербайджан настаивает на прокладке Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и заявляют, что готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении.
Бадалян утверждает, что представители МИД РФ и ранее выступали с комментариями, которые в Ереване считают "очевидно предвзятыми" и "зачастую неуважительными".
"Мы не можем не отметить, что вчерашнее заявление главы внешнеполитического ведомства России не только вызывает откровенное сожаление, но и ставит под сомнение конструктивную вовлеченность Российской Федерации в процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном", - говорится в заявлении Бадалян, текст которого размещен на сайте армянского МИД.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
В Турции рассказали, когда откроют границу с Арменией
1 августа, 10:29
По словам Бадалян, в заявлении лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года по Карабаху "нет ни единого ключевого пункта, который не был бы необратимо нарушен, несмотря на наличие подписи РФ под документом, участие и ответственность России в процессах, предусмотренных этим заявлением".
По ее словам, представленный властями Армении проект "Перекресток мира" уже получил широкое признание на международной арене и несколько раз был представлен также и официальным лицам Российской Федерации. "Подтверждаем, что открытие региональных коммуникаций в рамках этого проекта может состоятся буквально в любой момент", - заявила Баладян.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
В МИД прокомментировали конфликт между Ереваном и Минском
12 июля, 07:16
 
АрменияРоссияЕреванСергей ЛавровНикол ПашинянЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала