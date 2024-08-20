https://ria.ru/20240820/badalyan-1967412955.html

МИД Армении ответил на критику Лаврова по транспортным коммуникациям

МИД Армении ответил на критику Лаврова по транспортным коммуникациям - РИА Новости, 20.08.2024

МИД Армении ответил на критику Лаврова по транспортным коммуникациям

В МИД Армении с сожалением восприняли заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о саботировании армянскими властями открытия транспортных коммуникаций в Закавказье, РИА Новости, 20.08.2024

2024-08-20T20:10

2024-08-20T20:10

2024-08-20T20:10

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ЕРЕВАН, 20 авг - РИА Новости. В МИД Армении с сожалением восприняли заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о саботировании армянскими властями открытия транспортных коммуникаций в Закавказье, заявила во вторник пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Ани Бадалян. Ранее Лавров в комментарии для Первого канала, заявил, что именно Ереван саботирует договоренность, под которой стоит подпись армянского премьер-министра Никола Пашиняна, о разблокировке коммуникаций через Сюникский район Армении. Азербайджан настаивает на прокладке Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В Ереване не согласны с идеей коридора и заявляют, что готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. Бадалян утверждает, что представители МИД РФ и ранее выступали с комментариями, которые в Ереване считают "очевидно предвзятыми" и "зачастую неуважительными". "Мы не можем не отметить, что вчерашнее заявление главы внешнеполитического ведомства России не только вызывает откровенное сожаление, но и ставит под сомнение конструктивную вовлеченность Российской Федерации в процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном", - говорится в заявлении Бадалян, текст которого размещен на сайте армянского МИД. По словам Бадалян, в заявлении лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года по Карабаху "нет ни единого ключевого пункта, который не был бы необратимо нарушен, несмотря на наличие подписи РФ под документом, участие и ответственность России в процессах, предусмотренных этим заявлением". По ее словам, представленный властями Армении проект "Перекресток мира" уже получил широкое признание на международной арене и несколько раз был представлен также и официальным лицам Российской Федерации. "Подтверждаем, что открытие региональных коммуникаций в рамках этого проекта может состоятся буквально в любой момент", - заявила Баладян. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20240819/mid-1967065161.html

https://ria.ru/20240801/turtsija-1963368131.html

https://ria.ru/20240712/armeniya-1959133684.html

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армения, россия, ереван, сергей лавров, никол пашинян, евросоюз, в мире